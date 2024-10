Dafne Fernández, a David Broncano en ‘La Revuelta’: «Gracias a ti he mejorado mi vida sexual»

El pasado lunes 7 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo programa de La Revuelta presentado por David Broncano en La 1 de Televisión Española. Las primeras invitadas de la semana, en esta ocasión, fueron Dafne Fernández y Marta Aledo. Fueron ellas quienes, precisamente, dieron el relevo en el programa del pasado lunes a Arturo Coello, reconocido jugador de pádel vallisoletano que ocupa el primer puesto en el ranking mundial. El joven, a mitad de programa, entró en el Teatro Príncipe Gran Vía para visitar a David Broncano. Las actrices visitaron al presentador para confirmar la fecha de emisión del final de 4 estrellas y, a su vez, zanjar todo tipo de polémica surgida tras la decisión de RTVE de eliminar la serie diaria para dar paso a La Revuelta. Las dos actrices trataron de quitar hierro al asunto, zanjándolo de la mejor manera que podían hacerlo: con humor y resignación. ¡No queda otra opción!

«Yo no tengo la culpa», comenzó diciendo David Broncano, y añadió: «Hoy voy a hablar solo de la serie para compensar». Por si fuera poco, el presentador de La Revuelta preguntó a sus invitadas sobre cómo vivieron, tanto ellas como el resto del equipo, las semanas en las que se estaba decidiendo su fichaje por TVE. «Estábamos muy enteradas por la prensa. Nuestro futuro dependía de ti, pero sin rencor», aseguró Dafne, mientras que Marta añadió: «No estamos en el fondo nada enfadadas porque las cosas se acaban». Antes de que las dos invitadas se abrazasen al presentador para firmar la paz, éste quiso sincerarse sobre lo sucedido y cómo lo vivió él: «Yo lo siento, pero es verdad que cuando empezó la movida, con quien más me identificada era con lo vuestro, por la parte de trabajadoras, porque era real que se acababa la serie y me daba un poco de cosa. Era una putada».

Tras sincerarse como nunca sobre lo que supuso la cancelación de 4 estrellas en sus vidas, Dafne Fernández y Marta Aledo se enfrentaron a las preguntas clásicas de La Revuelta. Entre ellas, se encuentran cuánto dinero tiene el invitado en el banco y relaciones sexuales mantenidas en el último mes. Lo que David Broncano no esperaba era la respuesta tan contundente e inesperada que iba a tener Dafne Fernández en cuanto a lo relativo a las relaciones sexuales.

La actriz comenzó diciendo lo siguiente: «Si me llegas a preguntar cuando estaba rodando la serie…» Fue entonces cuando el presentador de La Revuelta aprovechó la ocasión para tirar de ese humor que tantísimo le caracteriza: «Desde que acabasteis de grabar te estás hinchando». Para tratar de ser mucho más exacta y concisa en su respuesta, la actriz lanzó una pregunta a David Broncano: «¿Cuándo firmaste tú?», provocando la risa nerviosa del jienense.

«Eso no tiene nada que ver», aseguró el presentador de La Revuelta, pero la actriz quiso insistir en ese dato, y explicó el verdadero motivo: «Sí, porque gracias a ti he mejorado mi vida sexual». Fue entonces cuando David Broncano, visiblemente sorprendido, no tardó en preguntar lo siguiente a su invitada: «¿Ha mejorado gracias a mí?».

Ella afirmó, sin titubear: «Tenemos tiempo libre, nos hemos quitado el estrés. No había que estudiar 30 páginas, entonces disponemos de más tiempo para todo». Acto seguido, el presentador de La Revuelta formuló la pregunta del dinero, por lo que Dafne Fernández quiso responder lo más concretamente posible, sin desvelar muchos detalles: «He hecho la cuenta y, con el dinero en el banco y sin trabajar, podría aguantar 23,3 meses», respondió la actriz, provocando el aplauso entre el público que se encontraba en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.