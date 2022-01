Daddy Yankee ha hecho saltar las alarmas de todos sus seguidores a través de su último post de Instagram. El cantante puertorriqueño, ha anunciado la que será su última gira internacional, levantando las sospechas de su posible retirada de la música. El tour, que está previsto para este año 2022, llevaría por nombre ‘La Última Vuelta’.

El autor de ‘Lovumba’ ha compartido un vídeo de 11 minutos en su cuenta de Instagram, un making off de su última presentación en Puerto Rico. Junto con el vídeo, podemos leer el texto que dice: «Con este vídeo revivo mi última presentación. Debido a la pandemia no pude presentársela al mundo en persona», confesó.

«Este año 2022 daré mi última ronda en el mundo. ¿En qué país me esperan?» preguntaba el reggaetonero. Unas palabras que dieron a entender que podría dejar los escenarios por un largo tiempo o quizás, para siempre. Los fans, no dudaron en llenar la sección de comentarios con los países que le gustaría que Yankee visite.

«No te nos vayas, no te retires», escribía un fan. «¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué te retiras para siempre?», le comentó otro. De esta manera, cientos de fans le rogaron que no dejara de hacer música. Por el momento, el puertorriqueño no se ha pronunciado.

Una carrera con más de 20 años de trayecto que le han llevado a ser nombrado como «El Rey del Género Urbano» o «El rey de reyes». No es para menos, ya que Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, ha sabido llevar el reggaetón por todo el mundo, haciendo de este género una marca personal.

«El camino es duro, pero el duro se queda en el camino. Soñaba con lo que estoy viviendo; ahora, soy el sueño viviente», dice el artista en el inicio del video. Sin duda, el legado de este reggaetonero perdurará para siempre.