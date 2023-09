‘Cuentos chinos’: se confirma la fecha de estreno del nuevo programa de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los presentadores estrella de Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. Tras su sonada ausencia en la última etapa de Supervivientes 2023 y Sálvame, el catalán regresa con más fuerza que nunca. Y lo hace con un proyecto que lleva por título Cuentos chinos.

Se trata de un programa que ocupará el access prime time de Telecinco y que será conducido por Jorge Javier Vázquez. Sin duda, protagonizará uno de los regresos más esperados de los últimos tiempos. En el FesTVal de Vitoria, Mediaset anunció sus grandes estrenos para esta temporada.

Como no podía ser de otra forma, confirmó la fecha en la que comenzará la emisión de Cuentos chinos. Será el próximo lunes 11 de septiembre. Lejos de que todo quede ahí, han confirmado algunos de los colaboradores que se sumarán a esta sorprendente aventura: Susi Caramelo, German González, Josep Ferré, Antonio Castelo, Virginia Riezu, Athenea Pérez y Anabel Alonso, entre otros.

Todos ellos se pondrán al frente de diversas secciones. En cada entrega de Cuentos chinos, que se emitirá de lunes a jueves, va a contar con un invitado famoso. Ahí entra en juego Jing Jing, que va a ser capaz de «plantear las preguntas que ni el mismísimo Jorge Javier Vázquez se atrevería a hacer», confirmaron en la presentación en el FesTVal de Vitoria.

Detrás de Jing Jing se encuentra nada más y nada menos que Carla Pulpón. Se trata de un rostro conocido por los espectadores, ya que fue la que se encargó de dar vida a Mapi en La 1 de Televisión Española. Si hay algo que le caracterizará será el ingenio, y es algo que se ha notado en esa primera toma de contacto con la prensa.

Jing Jing no solamente confesó que Jorge Javier Vázquez es su mayor fan, sino que dio detalles de cómo fue ese primer encuentro con él: «Le toqué y fue como tocar a mi ídolo. Desde entonces somos uña y carne». Ante la ausencia del presentador en el FesTVal de Vitoria, Jing Jing fue clara: «Iba a venir, pero no le he dejado, porque me lleva las redes sociales». ¡Por fin tenemos una cuenta atrás para disfrutar de Cuentos chinos, la nueva apuesta de Telecinco para esta temporada!

De Usera a Vitoria. Jing Jing llega como una ✨️ al #FesTVal para anunciar que el proximo lunes llega #CuentosChinos 🧧 a Telecinco pic.twitter.com/PeFYnGUZOy — Mediaset España (@mediasetcom) September 4, 2023