¿Cuándo se emitirá la actuación de Pablo López y Miriam Rodríguez en ‘La Voz’?

'La Voz' decide no emitir la actuación de Pablo López y Miriam Rodríguez: ¿Por qué?

Pablo López está brillando con luz propia en ‘La Voz’. El programa está inmerso en la emisión de los asaltos, esa fase que ha llegado tras unas espectaculares audiciones a ciegas. Es evidente que Antena 3 ha apostado muy fuerte con este formato y, como vemos, no está decepcionando en absoluto.

¡Nos está encantando! En estos asaltos los coaches cuentan con sus asesores. Luis Fonsi tiene a su lado a David Bustamante, Paulina Rubio a Antonio José, Antonio Orozco a Karol G y, por supuesto, no debemos olvidar a Pablo López y Miriam Rodríguez, ex concursante de ‘OT 2017’.

Recientemente se filtraron unas imágenes donde podíamos apreciar cómo el andaluz y la gallega unían sus voces para interpretar ‘No’, ese tema que les ha unido para siempre. Por ese mismo motivo, muchos fueron los seguidores que esperaban con ansias esa actuación… pero jamás llegó. Nunca se emitió.

Salieron a la luz dos imágenes en redes sociales. Una en la que veíamos a Pablo López con su piano y a Miriam Rodríguez junto a él. La otra de ellas estaban el resto de coaches, asesores y Eva González disfrutando del espectáculo. Pero eso no lo pudimos ver en los terceros y cuartos asaltos de ‘La Voz’.

Es un hecho que no ha pasado desapercibido por los fans ya que quisieron mostrar su desencanto en redes sociales. No hay ningún tipo de motivo aparente por el cual ‘La Voz’ ha decidido no emitir esas imágenes. Así pues, la reacción del público está más que justificada.

Ahora bien, ¿esta actuación de Pablo López y Miriam Rodríguez estará reservada para el próximo programa? ¿Por qué no han querido sacarlo a la luz en los terceros o cuartos asaltos? ¿Los seguidores conseguirán su objetivo? Lo descubriremos la próxima semana, es decir, cuando tengan lugar los últimos Asaltos de ‘La Voz’.