Los días siguen pasando y la vida de los concursantes de Supervivientes 2025 cada vez es más dura, siendo el hambre lo que más hace sufrir a los habitantes de los Cayos Cochinos. Es por eso que el programa aprovecha esa situación para jugar con ellos y tentarles con todo tipo de alimentos y platos que seguro que les darían un buen rato y aporte de energías. Como pasa cada edición, el momento de renunciar a sus objetos personales que se han podido llevar a la isla ha llegado, teniendo como recompensa un suculento plato, algo de lo que se ha encargado Laura Madrueño.

Este tipo de juegos son los que suelen dar momentos más emotivos, ya que esos objetos suelen ser recuerdos de sus personas más queridas que han dejado en España, entre los que suelen estar hijos, padres y parejas. El ex concursante de La isla de las tentaciones sigue dando mucho que hablar desde que llegase a Honduras y ha dado muchos de los mejores momentos, especialmente por su relación con Anita, con la que sigue manteniendo un especial cariño pese a las infidelidades que toda España ha podido ver durante el concurso de parejas.

En la gala del martes, el sevillano tuvo que mostrar a los espectadores que se había llevado a la isla un peluche que le recuerda a su perra Ada, que le espera en España, pero que antes de emprender esta aventura vivió un momento muy complicado de salud.

«Se me quedó cieguita antes de venir», ha dicho en varias ocasiones sin poder aguantar las lágrimas, por eso era de esperar que su dilema de renunciar al peluche por comida iba a ser de lo más complicado. «Siempre haces que me emocione, Laura. Es que se me quedó ciega, y le encantaba jugar y hacer de todo…», le decía a la presentadora.

Para tratar de consolarle, ante la tentación en forma de comida que le estaba a punto de enseñar, la meteoróloga le dijo una frase que debía consolarle, aunque no sabemos si consiguió su objetivo. «Bueno, pero está bien y en casa. Está ciega, pero nos está viendo», dijo sobre la perra de Montoya.

Aunque estaba claro que se trataba de un desliz, algunos espectadores han mostrado su malestar en redes sociales, aunque no ha pasado de ahí el asunto. La prueba ha seguido con total normalidad y el sevillano no se ha podido resistir ante una enorme pizza que era para él solo y que ha podido disfrutar sin límite de tiempo, por lo que habrá sido todo un placer para él, aunque no ha podido compartir con ninguno de sus compañeros.

Aunque el programa se lo ha puesto un poco más complicado, ya que le ha dado a elegir entre una pizza para él solo o poder llevarse tres latas de comida para compartir con el resto de su equipo. Tras pensarlo poco, el sevillano ha decidido ser un poco egoísta y disfrutar de la comida en solitario.

El otro concursante que ha estado tentado por este juego ha sido el cantante Almácor, que ha tenido que renunciar a su peluche lleno de fotos y recuerdos de Helena, su novia. En su caso, el premio no era comida, aunque él no lo supo hasta pasados unos minutos. Confiando en Laura Madrueño, el artista se ha tapado los ojos hasta comprobar que su novia estaba en la playa, por lo que el sacrificio seguro que ha merecido la pena, ya que se han podido abrazar y besar durante un buen rato.