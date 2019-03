Crítica de ‘Bienvenidos a Marwen’: tierna, algo rara y con un buen Steve Carell

'Bienvenidos a Marwen' está en cines desde este viernes 1 de marzo

Película inspirada en el documental ‘Marwencol’ (2010). Narra la historia real de Mark Hogancamp, un hombre que tras sufrir un terrible asalto estuvo en coma nueve días, tras el cual se despertó con una amnesia completa. Su única terapia fue construir en su jardín unas maquetas con figuras de soldados de II Guerra Mundial.

‘Bienvenidos a Marwen’ es una de las películas más peculiares que he visto en los últimos meses. Entre el género dramático y la fantasía, y con muchos tintes de una animación logradísima, Robert Zemeckis (‘Forrest Gump’, ‘Polar Express’) se atreve de nuevo con la difícil tarea de aunar todo esto en un mismo proyecto sin que resulte abrumador para el espectador.

Y tenía la también complicada tarea de llevar a la pantalla una historia inspirada en una historia real: la de Mark Hogancamp, que tras sufrir un brutal ataque callejero perdió la memoria, la capacidad como ilustrador, la confianza en sí mismo y la valentía para enfrentarse a un mundo que no siempre nos lo pone fácil. Una valentía que encontró, a modo de terapia, de refugio y de salvaguardia, en unas pequeñas figuras con las que empezó a construir de nuevo.

Estas figuras, en ‘Bienvenidos a Marwen’, cobran vida. Así es como veremos a un soldado estadounidense de la Segunda Guerra Mundial con la cara de Steve Carell rodeado de un grupo muy interesante de mujeres que se encargan de acompañarle en su lucha con los nazis, que representan todos sus temores, inseguridades y debilidades.

Uno de los aspectos más interesantes del film se aparece ante el espectador cuando éste comprende la cantidad de metáforas y detalles minúsculos que puede ir descubriendo en esas figuras y en las historias que Mark Hogancamp construye para ellos, para sí mismo y para su público, pues nunca deja de ser un artista conocido, aplaudido y querido. Cambia la ilustración por la fotografía, y sigue creando.

Aunque con el hándicap de que siente que aquello que crea es real, y a veces se vuelve en su contra. ¿O es que la realidad se cuela en sus creaciones para torturarle? Esta lucha constante entre lo real y lo fantástico, que queda claro para el espectador pero que en los ojos del protagonista se entremezcla de forma fantástica como historia entretenida, es otro de los puntos interesantes de la película.

No deja de ser algo rara por momentos, pero esto no es necesariamente malo. Viene muy bien disfrutar, de vez en cuando, de un proyecto que te saca un poco de tus cómodos moldes de espectador sometido a dramas desarrollados de forma típica. Viene bien incluso cuando no terminas de conectar con todas las piezas de ese producto. Entiendo que algunos espectadores puedan sentir algunas de esas piezas forzadas, desengrasadas, incoherentes, pero lo cierto es que a mí no me ha pasado. Es uno de esos visionados en los que entré desde el primer momento.

El bueno de Steve Carell tiene parte de culpa. Estoy bastante acostumbrada a este actor, en su faceta de cómico con el que me he reído hasta cansarme y también en su faceta más dramática. Me gustó en ‘La gran apuesta’ y me gustó (mucho) en ‘Pequeña Miss Sunshine’, por citar algunas. En ‘Bienvenidos a Marwen’ también me ha gustado, y creo que esta película no hubiera podido salir adelante si no hubiera contado con un intérprete capaz de dar tanta ternura y tanta simpatía a sus personajes. Steve Carell está bien, como todos los elementos en la película.

