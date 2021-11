Cristina Porta y Adara Molinero protagonizaron un fuerte enfrentamiento este martes en ‘Secret Story’. Ambas concursantes volvieron a pasar por la sala de la verdad, donde pudieron escuchar todo lo que habían dicho la una de la otra durante los últimos días, tras haber roto su amistad en una de las fiestas.

El ambiente se fue caldeando entre ambas concursantes, hasta llegar al punto de que después de escuchar la versión de Cristina de lo que había visto en la sala de la verdad, Adara estalló como nunca contra su compañera.

«Ten dignidad como mujer, si sabes que la otra persona tiene sentimientos hacia su ex no vas a estar ahí forzando, ¿no? Yo no estaría detrás de una persona mendigando» le espetó Adara, dejando a la concursante completamente en shock.

«En el show de Adara Molinero no entro más. Yo no tengo dignidad como mujer, pero tú como mujer eres mala», se limitó a decir Cristina Porta antes de que Carlos Sobera se viera obligado a intervenir para frenar el enfrentamiento.

La relación entre Cristina y Adara está actualmente así: #SecretCuentaAtras8 pic.twitter.com/VS7Fcg85ug — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 2, 2021

“Lo dice la que va por detrás. No acuses a las personas si no tienes dignidad de decirlo”, le reprochó Adara, antes de añadir que ya ha entendido que Cristina le dejó de hablar simplemente porque no la aguanta. «¡No había nada! Me dejaste de hablar porque te salió de las pelotas», le gritó la madrileña a la periodista.

«Si yo quiero meter mierda, le diría que qué hace con Sandra y Julen y no lo hago… Ella dice que no tengo dignidad porque estoy mendigando amor, esa es Adara Molinero», sentenció Cristina, defendiéndose de las acusaciones de su compañera.

El ambiente se fue caldeando por momentos. Finalmente, Adara recapacitó y al final de noche pidió disculpas públicamente a Cristina por su desafortunado comentario sobre su relación con Luca Onestini.