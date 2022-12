Cristina Porta acusa a Marta López de haber engañado a Jorge Pérez

Los días van pasando y cada vez salen nuevas polémicas sobre lo que sucedió aquella noche entre Jorge Pérez y Alba Carrillo. Lo que está claro es que ambos tenían mucha complicidad y se dejaron llevar en la fiesta, protagonizando varios acercamientos entre los que vimos algún que otro beso. El pasado martes, Miguel Frigenti contaba en Sálvame que los dos habían acabado la noche durmiendo juntos en casa de Marta López. Esta información ha hecho que salten chispas en el plató entre esta y Cristina Porta.

Ahora ha llegado su turno y ha querido contar la verdad de lo sucedido, pues tarde o temprano todo iba a salir a la luz. La ex concursante de Gran Hermano ha desmontado la versión del guardia civil: “Alba llamó a Jorge desde el taxi y le dijo que iba a mi casa, Jorge le dijo voy”, afirmando que sí que pasaron la noche juntos.

💥Marta López confirma que Jorge estuvo en su casa con Alba: «Alba lo llamó desde el taxi, Jorge le preguntó dónde estaba y dijo «Voy para allá» 💥 pic.twitter.com/p97BwWZerU — Seram1 (@Seram110) November 30, 2022



Cristina Porta colaboradora del programa acusaba a Marta López de haberle tendido una trampa a Jorge y él haber caído: “Tu hablaste con Alicia y ella te pide ayuda. No es una pregunta es una petición, me gustaría saber porque te pide ayuda”. Marta contestó: “Pues para dejar mal a Alba Carrillo para eso me pide la ayuda”, explicaba entre gritos.

Sin embargo, Cristina Porta seguía convencida en que eso no era así y que Alicia Peña le estaba pidiendo ayuda para que cuente la verdad de lo que sucedió en esa fiesta y que nadie está haciendo. “Estoy siendo más honesta que tú, no me tires de la lengua que de la que hablaban de que estaba detrás de él en la fiesta eras tú”, sentenciaba la ex concursante de Gran hermano.



En ese momento, la colaboradora afirmaba que algo había sucedido en su casa, ella se fue a dormir a su habitación y les dejó a los dos solos, cuando se levantó ya no estaban, pero asegura la noche la pasaron juntos. Porta cogía el teléfono y leía un mensaje que Jorge le acababa de mandar: “Me ha dicho Jorge que Marta miente, yo le dije que no había pasado nada entre Alba y yo”, aclaraba el modelo.