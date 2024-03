First Dates continúa ayudando a los solteros de nuestro país a encontrar el amor. Una labor que a veces sale bien, pero otras no tanto. Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteras como Carla, una cocinera de Tarragona que quiere hacer borrón y cuenta nueva para comenzar de cero.

«Ahora mismo no me encuentro. Me he perdido y no sé qué hacer con mi vida. Entonces, necesito el apoyo y la motivación de alguien», explicó. Busca a un chico honesto, dinámico y con un carácter fuerte. Unas cualidades que le comentó a Carlos Sobera, quien la recibió en la entrada del local. «Me gusta que me sepan llevar», afirmó.

La cita de Carla fue Jonathan, un repartidor que se quedó «impactado» al conocer a la joven. Tras ello, la pareja pasó a la mesa para conocerse mejor y descubrir que puntos tenían en común y cuáles no tanto. De esta manera, la cocinera descubrió que su acompañante era «un poco raro para comer». Una información con la que ya comenzó a perder puntos.

«Pues conmigo vas muy mal», le dijo. La primera disputa de la pareja, pero no la única. El soltero le explicó que, además de ser repartidor, algunas noches trabaja en una pequeña discoteca. «Ya está, tarjeta amarilla», le avisó ella. Pues, a la joven no le hizo nada de gracia que se dedicara al negocio de la noche.

Jonathan, pecando de sincero, le explicó que está acostumbrado a salir con mujeres. Una información que dejó un sabor agridulce en Carla. «No me digas eso», le espetó. Pues, a pesar de que le agradó que fuese sincero, no le gustan los chicos que van «de flor en flor». «Yo te doy puntos, tú solo me los quitas», aclaró él divertido.

Luego, la cocinera le explicó al chico que se encontraba pasando por un momento bastante complicado en su vida. Por ello, le hizo saber que necesitaba encontrar a una pareja que se convirtiese en su pilar. Una vulnerabilidad que cambió la perspectiva del soltero respecto a ella.

«Tiene una apariencia explosiva, pero realmente es de otra manera», señaló Jonathan a las cámaras de First Dates. Pero, el momento no duró demasiado. El comensal le explicó que no le importaría hacer un trío, un dato que cerró en banda a Carla.

Al concluir la velada, la soltera explicó en la decisión final que le había gustado mucho su acompañante. Sin embargo, no había sentido la chispa necesaria para querer tener un segundo encuentro con él. Todo ello después de que el joven aceptase querer seguir conociendo a Carla fuera del programa.