Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a una nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos y populares de Cuatro, pues cada vez son más los participantes que acuden con el objetivo de encontrar a su media naranja. Un encuentro televisivo donde María, una soltera de 56 años, se convirtió en una de las grandes protagonistas. Originaria de Palma de Mallorca, la participante se presentó como una mujer a la que le gusta hacer deporte y salir con sus perros. Además, confesó ser transparente, auténtica, valiente y odiar a la gente mentirosa y cobarde.

Respecto a lo que busca en un hombre lo tiene claro: que sea educado, simpático y divertido. Pocos requisitos para lo que suelen pedir el resto de solteros que acuden a First Dates. Por ello, la organización del formato se puso manos a la obra y le concertó una cita con Tomeu, un hombre de 60 años que también llegó directo de las islas Baleares. «Nunca voy a ligar, siempre me ligan a mí», dijo en su presentación. María se encontraba esperándolo en la barra del local, por lo que no tardaron en saludarse. Un primer encuentro que fue bastante acertado. «Es un pibonazo», comentó el comensal.

Tras trasladarse hasta la mesa del restaurante, ambos solteros comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Pero, Tomeu no podía evitar alagarla. «María es bonita, tiene un buen cuerpo y viste muy bien», dijo. Pues, sin lugar a duda, estaba encantado con la elección de su cita.

Poco a poco, la pareja de solteros se ha ido poniendo al día. De esta manera, el participante le contó que la última pareja que había tenido se transformó en amistad por pérdida de confianza. Pero, la manera tan cómica en la que el soltero narraba su historia provocaron la risa de María. «Tiene un gran sentido del humor. Como habla me hace mucha gracia», opinó ella.

Por su parte, Tomeu le dijo que hoy en día «la gente tiene un cocodrilo dentro del bolsillo». Una frase muy cómica que, entre risas, provocó que la soltera quisiese saber su significado. Ante ello, el participante le explicó que hacía referencia a esas personas que no quieren pagar nada nunca. Eso sí, María no estuvo muy de acuerdo con la percepción de su cita.

La decisión final de ‘First Dates’

«Lo de que las mujeres tengamos cocodrilos creo que más bien la culpa la tiene él, que no elige bien», comentó ella en uno de los totales. Por ello, cuando llegó el momento de pagar la cena, la soltera no dudó en lanzarle una gran indirecta al soltero. «Como yo no tengo un cocodrilo voy a pagar yo», le dijo.

El comensal insistió en que él quería pagar, pues se considera un hombre «cariñoso y detallista». Al terminar la velada, en la decisión final de First Dates, Tomeu sí quiso seguir conociendo a María en un segundo encuentro. Sin embargo, ella no opinó lo mismo. Pues, al parecer, le pareció una persona «antigua» por los comentarios de los cocodrilos.