La reacción de Rosa Rodríguez tras un inesperado comentario en ‘Pasapalabra’: «Me he puesto roja»

Como cada tarde, Pasapalabra regresó a Antena 3 con el objetivo de amenizarle las tardes a sus espectadores. El popular show de las letras se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Pues, por muchas temporadas que haya habido, cada vez son más las personas que siguen de cerca las batallas entre sus concursantes. Y es que, Rosa Rodríguez y Manu Pascual se han convertido en dos de los grandes rostros del formato. Una popularidad que se refleja también en el día a día. Pues, la concursante gallega todavía sigue sin asimilar la fama que ha llegado a su vida.

De hecho, esta situación la ha tratado en el último programa de Pasapalabra. Un encuentro televisivo al que acudieron Elena Furiase, Xabiel Deltell, Oliver Ruano y Elena Ballesteros como invitados. Y es que, nada más realizar la presentación, la hija actriz de Lolita Flores le confesó a Roberto Leal lo emocionada que estaba de estar en el concurso «con esta pareja de concursantes». Pues, recordemos, Manu Pascual lleva 257 programas y Rosa Rodríguez 127. Numerosas batallas que han aumentado el bote del gran Rosco, el cual supera los 1,6 millones de euros.

«Qué emoción estar aquí con esta pareja de concursantes. A vosotros os hará mucha ilusión siempre que nos veis, pero ahora mismo la ilusión la tengo yo. Cuando la he visto (a Rosa) he dicho: ‘Ay, encantada de conocerte’. No sé si han batido el récord, pero tú (por Manu) llevas un año, ¿no? Y tú…», comentó Elena Furiase. Pues, la actriz se incorporaba a jugar en el equipo de Rosa junto a Xabiel Deltell.

«Ella es la primera concursante de esta etapa que ha pasado de los 100 programas, así que son de récord ambos», señaló Roberto Leal. Una serie de halagos que pillaron a Rosa Rodríguez por sorpresa. De hecho, no pudo evitar ruborizarse al escuchar las bonitas palabras de la actriz. «Me he puesto roja y todo», admitió. Fue entonces cuando la concursante quiso hacer una breve reflexión sobre la fama.

«La ilusión es nuestra cuando nos conocemos. Me encanta conocerlos a ellos y también suena raro cuando ellos te dicen que tienen ilusión, porque tú lo vives desde dentro y a veces te olvidas que ellos saben quién eres y la gente en España te está viendo, nos para por la calle y saben quién eres», manifestó Rosa Rodríguez emocionada.

Y es que, la concursante, poco a poco y con el paso del tiempo, ha logrado conquistar a la audiencia del formato con su simpatía y humildad. Todo ello sumado a su gran inteligencia y talento. Una serie de características que comparte con su contrincante, Manu Pascual. Pues, ambos candidatos han dejado claro que están dispuestos a ir a por todas.

Ninguno de los concursantes piensa rendirse, por muy buenos amigos que se hayan hecho. Una situación que se refleja a la perfección cada tarde. Pero, especialmente, cuando ambos protagonizan la ansiada y temida prueba de El Rosco de Pasapalabra.