«Yo no sé cómo Ismael Serrano y yo no habíamos cantado antes juntos, estoy feliz porque ha quedado tan bonita», explica Conchita sobre la reedición de ‘Rodeando Precipicios’, una de las canciones incluidas en su último álbum, cuya reedición se estrenará el 22 de abril.

Esta canción, que está incluida en su último álbum de estudio, ‘Incendios’, es, según Conchita, una «de mis canciones preferidas de ‘Incendios’ y estoy segura de que os va a encantar». De esta forma, se une a un compañero y amigo, para fusionar sus voces de una forma única.

Por otro lado, junto con la nueva versión de ‘Rodeando precipicios’ llegará un videoclip de la canción en acústico en el que la artista aparecerá acompañada de Ismael Serrano. De momento ambos artistas han publicado un pequeño avance de la canción, emocionando a todos sus fans.

«Yo no sé cómo @serranoismael y yo no habíamos cantado antes juntos, estoy feliz porque ha quedado taaaaaaaan bonita. Es una de mis canciones preferidas de #incendios y estoy segura de que os va a encantar. El día 22 la tenéis en todas las plataformas digitales y tendréis también un vídeo bien bonito en acústico. Gracias @serranoismael por acompañarme y rodear los precipicios así de bonito. Os dejo un cachito por aquí.

#rodeandoprecipicios #ismaelserrano #incendios #acústico

Gracias a @idelascuevas por el sonidazo y a @pablocebrian por la producción», escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, mientras esta canción se publicará el próximo viernes 22 de abril, cabe recordar que el disco ‘Incendios’ se estrenaba en el año 2016 y, una vez más, contaba con la producción de Pablo Cebrián, mano derecha de Conchita En ese disco nos encontramos con grandes colaboraciones de artistas de la talla de Sergio Dalma, el rapero Nach, el cantautor colombiano Santiago Cruz y Luis Ramiro.