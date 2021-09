‘Lazos de sangre’, uno de los programas más vistos de la parrilla de La 1 de Televisión Española, ha dado el pistoletazo de salida a su nueva temporada y lo ha hecho de la mano de Concha Velasco, quien se convirtió en la protagonista del programa. Y es que, la actriz ofreció una entrevista en directo justo después de retirarse de los escenarios en el teatro Bretón de Logroño.

Durante la entrevista, la artista sorprendió a todos al recordar uno de los momentos más duros de su vida. Una etapa que fue muy difícil para ella y donde el presentador Andreu Buenafuente se convirtió en su salvavidas. Eso sí, a pesar de ser una situación complicada, la intérprete ha señalado que tuvo un final feliz.

«Había perdido mi casa porque me había ido a un hotel con mi perrita y salió por la tele Paco Marsó diciendo que nunca me había querido», comenzaba explicando. «Cogí todo lo que tenía en el minibar y me tomé un bote de pastillas», confesó para sorpresa de todos. «No es que me quisiera suicidar, quería dormirme y que se me quitara el dolor», matizó posteriormente sus palabras.

Tras esta acción, la actriz indicó que cambió de canal en la televisión y apareció Andreu Buenafuente realizando un monólogo. «Me dio un ataque de risa y lo vomité todo. Llamé al médico del hotel que me dijo: ‘Bueno, se ha hecho usted un lavado de estómago gracias a Buenafuente’», relataba Concha Velasco mientras lo recordaba.

Una situación que la llevó un día a contárselo en persona al propio presentador y que, desde entonces, los ha llevado a tener una relación de amistad muy cercana.