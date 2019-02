Los comentarios del físico de Bob Morley (‘The 100’) que no tendrían que existir y que nosotros también queremos denunciar

El protagonista de 'The 100' estalla en redes sociales, y no nos extraña que así sea

No nos gusta tener que dedicar unas líneas a un asunto tan doloroso, pero ni podemos ni queremos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos, como mínimo, que denunciar lo que ha sucedido con Bob Morley, nuestro querido protagonista de ‘The 100’, en los últimos días.

Bob Morley ha estado presente en una última convención de la ficción en París. Rodeado de sus compañeros y tan sonriente, dispuesto y simpático como siempre, como hemos podido ver en las fotografías y vídeos compartidos, Bob ha disfrutado con los fans y nos ha regalado momentos que, también como fans, siempre disfrutamos. Lo ha hecho, además, cuando todavía no se ha recuperado de una lesión de rodilla que le ha mantenido inactivo desde el pasado verano.

El actor ha tenido que pasar por el quirófano y las consecuencias de eso siguen siendo evidentes; todavía no puede andar con facilidad y ha tenido que apoyarse en diferentes elementos para estar presente. Pese a ello, no ha querido perderse un día muy especial para los fans. Por todo esto, nos resulta aún más incomprensible lo que ha sucedido.

¿Qué ha sucedido? Que muchas personas se han dedicado en los últimos días, a través de redes sociales, a hablar despectivamente del aumento de peso de Bob Morley. Tras haber pasado varios meses sin apenas poder caminar, evitando evidentemente el ejercicio, es lógico que la forma física de Bob haya disminuido. Es lógico que haya cogido peso, y qué pasa con ello.

Nos cuesta hasta realizar la pregunta, por lo absurda que la consideramos. ¿Cuál es el problema de que Bob Morley haya engordado? ¿Qué es exactamente lo que molesta o lo que llega a hacer gracia? ¿Qué encuentra de satisfactorio una persona en hacérselo ver de manera despectiva en redes sociales? ¿Qué es exactamente lo que ganan con ello?

Ellos no ganan, pero Bob Morley pierde algo. Porque también en las últimas horas ha tenido que tomar su cuenta personal en la red social para recordar, a su manera, que ciertos comentarios pueden doler. Bob ha estallado como hacía tiempo que no pasaba; desgraciadamente, ya se ha visto involucrado en episodios parecidos, porque el respeto en el fandom de ‘The 100’ en ocasiones brilla por su ausencia.

“Fat shame” me all you want, knee surgery, not being able to walk and depression that ensues doesn’t come close to your opinions. Love and respect, be kind, be well — Bob Morley (@WildpipM) 27 de febrero de 2019

“Haced fat shame todo lo que queráis, una cirugía de rodilla, no poder caminar y la depresión que sobreviene con ello no se acerca a sus comentarios. Amor y respeto. Sed amables, estad bien”, escribió. Después, añadió: “por lo general, tengo una piel más gruesa cuando se trata de las opiniones de otros, pero supongo que algunos simplemente aprovecharon mis inseguridades. Agradezco a todos su expansión de amor”.

I usually have a thicker skin when it comes to others opinions, but I guess some just tapped right into my insecurities. I thank you all for your outpouring of love. Be kind, be well. — Bob Morley (@WildpipM) 27 de febrero de 2019

Incluso aunque suspiremos mientras decimos esto por la cantidad de veces que lo hemos dicho y porque no podemos creer que tengamos que seguir diciéndolo, lo diremos: atacar a una persona por su aspecto físico no solo no está bien sino que ni siquiera tiene sentido. Es absurdo. Y es además muy poco humano. Y las únicas personas que deberían sentir vergüenza por lo sucedido son aquellas que han hecho que Bob Morley tenga que recurrir a Twitter para explicarse, justificarse y sentirse mejor después de todo. Cuesta creer que siga habiendo personas que no sepan llevar con normalidad estas situaciones, pero aparentemente sigue habiéndolas. Vergüenza.