Un comensal de ‘First Dates’ revela sus fantasías: “soy muy abierto”

Una noche más, First Dates volvió a sorprender a los espectadores del programa, con los comensales que acudieron al restaurante en busca del amor. Entre ellos, los comensales que más dieron que hablar en esta ocasión fueron Ricardo y Juan Antonio.

El primero en llegar al restaurante del programa fue Ricardo, un teleoperador de 59 años que acudía a First Dates dispuesto a encontrar una pareja con la que compartir su vida. «Soy muy abierto de mente. Soy muy abierto sexualmente. La vida está para disfrutarla», expresó nada más llegar.

Durante la cena, el programa les planteó un juego con diversas preguntas sobre fantasías sexuales: «Una especie de cuarto que esté preparado para una sesión de sexo. Una especie de habitación dark con luces, música, vestidos con ropa fetish…», confesaba Ricardo sobre sus fantasías.

Vuelve a ver todas las citas en el programa completo del viernes 27 de enero ❤️ #Firstdates27E #ALaCarta https://t.co/LwSyOz68ax — First Dates (@firstdates_tv) January 30, 2023

Sin embargo, Juan Antonio no tenía las mismas fantasías: «A mí el rollo de ponerme ropa femenina no me pone. Me echaría para atrás. Me gustan unos calzoncillos blancos», le decía a su cita, mientras continuaban surgiendo las preguntas sexuales.

Ricardo expresaba que: «Yo tengo mucha más imaginación para el sexo. La cocina da mucho de sí. Los juegos que puedes hacer con todos los productos que puedas tener dentro de la nevera…». Pero Juan tampoco opinaba igual en este asunto: «Lo veo parte de mi trabajo, mi laboratorio en el que paso ocho horas sacando un trabajo».

A pesar de las diferencias a la hora de entender el sexo, ambos comensales estaban totalmente dispuestos a tener una segunda cita fuera del restaurante de Cuatro y seguir conociéndose alejados de las cámaras del programa.