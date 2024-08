Una comensal de ‘First Dates’ pide al programa que cambien el letrero de su profesión: «Graduada en…»

Nos encontramos en el ecuador del mes de agosto, pero First Dates no cierra por vacaciones. El popular show de citas a ciegas de Cuatro continúa recibiendo a sus nuevos solteros. De esta manera, recientemente, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de conocer a solteras como Ana.

La participante, de 20 años, es de origen valenciano y se presentó en el formato con muchas ganas de comerse el mundo. «Soy fuerte, inteligente e independiente», dijo en su presentación. Pero, su gran problema es que siempre se fija en hombres que le terminan complicando la vida.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

Antes de conocer el chico que se convertiría en su cita, Ana sorprendió al equipo del programa al pedirles que le cambiasen el rótulo de su cartel de presentación. Pues, la soltera quería que quitaran su profesión, camarera, por «graduada en servir coño».

Haciendo caso a su petición, el equipo de producción procedió a cambiar el cartel de la soltera. Fue entonces cuando, minutos después, llegó Miguel al local. El soltero, un joven de 22 años de origen colombiano, contó en su presentación que trabaja como relaciones públicas en varias discotecas. Además, es bailarín diversos eventos.

El primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante acertado. De hecho, Ana no dudó en afirmar que su cita era «totalmente su tipo». La velada fue transcurriendo y los participantes se dieron cuenta de que compartían muchas cosas en común.

Ana estaba muy emocionada con su cita. Por ello, y sin previo aviso, acudió un momento al baño con el objetivo de llamar a su amiga. Una llamada donde la comensal le confesó que le iba muy bien y que había conocido al hombre de sus sueños.

Posteriormente, la pareja de solteros se trasladó hasta el reservado de First Dates con el objetivo de tener más intimidad. Un encuentro donde Miguel sorprendió a Ana al mostrarle algunos de sus pasos de baile. Un gesto con el que dejó a la valenciana «enamorada».

Miguel sorprende con su decisión final en First Dates

Durante la velada, todo parecía que iba transcurriendo a las mil maravillas entre la pareja de solteros. Pero, para sorpresa de todos, en los minutos finales, el equipo compartió unas declaraciones muy inesperadas del colombiano.

De esta manera, Miguel manifestaba que Ana no era el tipo de mujer que estaba buscando porque no le atraía nada físicamente. Así pues, en la decisión final, mientras Ana no dudaba en querer seguir conociendo a Miguel fuera del programa, el joven dejó a la soltera sorprendida con su negativa.

El participante explicó que veía a Ana como una persona con la que podría tener una bonita amista, pero nada más. «Él se lo pierde, amor. Al menos ha sido sincero», comentó la soltera con una sonrisa tensa. Un inesperado final donde la pareja de solteros terminó regresando a casa de la misma manera en la que llegaron: solos.