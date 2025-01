Nuevos participantes continúan llegando a las instalaciones de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más acertados de Mediaset España, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. De esta manera, recientemente, los espectadores de la cadena fueron testigos de la peculiar cita de Ariagne, una mujer de 40 años que acudió en busca de una mujer que quiera formar parte de su vida matrimonial. Una propuesta bastante inesperada para la organización del formato, pero que no les impidió cumplir.

«Estoy casada con un chico desde hace 18 años y tengo dos hijos, pero soy bisexual. Quiero buscar algo que reinvente la relación», dijo en su presentación. La participante confesó que ya había explorado la posibilidad de abrir su relación en el pasado. Por ello, no dudó dos veces en ver qué le ofrecía el programa de Cuatro. Fue entonces cuando llegó Giselle, una soltera de 37 años, que también es partidaria de las relaciones abiertas. «Hace tiempo tuve una ‘trieja’ y quiero volver a vivir ese sentimiento y esas emociones, pero sin compromiso», explicó en su presentación.

La primera toma de contacto entre las mujeres fue bastante acertada. De hecho, no dudaron ni un segundo en conocerse en privado. Un intercambio de palabras donde Ariagne se sinceró con su cita y le contó cómo afrontó su bisexualidad en el ámbito familiar.

«Salí del armario con mi marido y le expliqué que también me gustan las mujeres. Él lo entendió todo y me dijo: ‘Adelante, tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que quieras», explicó. Asimismo, y respecto a su decisión de buscar a una tercera persona para que le de impulso a su matrimonio, la soltera afirmó que su marido, Eufrasio, le apoya al completo.

Al parecer, Eufrasio no acudió al programa porque no le gusta tener contacto con los medios de comunicación. «Me ha dado el poder a mí porque dijo que tengo buen criterio para elegir por los dos», señaló Ariagne. La velada entre las participantes fluyó a las mil maravillas. De hecho, la postura de Giselle coincidía con la de su cita.

«Quiero meterme en un trío, pero que ahí no haya compromiso. Una persona para meterla sobra en una relación seria», dijo. «Se puede probar poco a poco cómo va. Yo no soy posesiva, él tampoco lo es, y me entiende perfectamente», la intentó convencer Ariagne.

La conexión entre ambas era innegable, algo que quedó comprobado en el reservado de First Dates. Pues, sin poder contenerse más, las participantes se fundieron en un apasionado beso. Pero, lejos de concluir ahí la cita, llegó el turno de conocer a Eufrasio.

Eufrasio se presenta a Giselle a través de una videollamada

A través de una videollamada, Ariagne le presentó a su marido. «Pienso que hacemos buena ‘trieja’», comentó Ariagne. «Mi cama es de 1,50m, creo que podremos entrar bien los tres», valoraba entre risas Giselle, dando el visto bueno también al marido. Por su parte, Eufrasio no dudó en piropear a ambas.

Por ello, en la decisión final, lo tuvieron claro. «He estado muy a gusto, me encantaría tener una segunda cita», afirmaba Ariagne. Giselle, por su parte, también aceptaba con continuar conociéndola.