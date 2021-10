Coldplay lo ha vuelto a hacer. El grupo británico ha conseguido su noveno número uno consecutivo en la lista de discos más vendidos de Reino Unido con su nuevo álbum ‘Music of the Spheres’, con más de 100.000 unidades vendidas. De esta forma, el álbum ha conseguido la mayor cifra de ventas semanal desde el pasado mes julio de 2019.

Por otro lado, la canción ‘My Universe’ con BTS, sigue siendo a día de hoy la quinta canción más escuchada en Spotify a nivel global, y también se encuentra en la quinta posición en la lista oficial de singles de Reino Unido. Unas cifras que confirman que se haya posicionado en el número uno de la lista Hot 100 de Billboard en Estados Unidos.

De esta forma, ‘My Universe’ actualmente ya acumula más de 300 millones de reproducciones en las plataformas de streaming, mientras que por otra parte, su videoclip ya se acerca a los 100 millones de visualizaciones en YouTube. Unas cifras que confirman su éxito arrollador.

Fresh from claiming another @officialcharts Number 1 Album, we can’t wait to welcome @Coldplay back to the Radio 1 Live Lounge on Tuesday! ✨

The band will be playing FOUR tracks, including a special cover 👀

Make sure you’re listening from 11am on 26th October! pic.twitter.com/EMjZv3H6z3

— BBC Radio 1 (@BBCR1) October 22, 2021