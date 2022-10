Clean Bandit estrena ‘Don’t Leave Me Lonely’ junto a Elley Duhé

¡Clean Bandit ha regresado! La popular banda originaria de Cambridge, Reino Unido, ha vuelto al panorama musical para despedir los últimos meses del 2022 con el mejor ritmo posible. Y es que, tras haber lanzado hace unos meses el tema Everything But You, junto a BackRoad Gee & Young Chencs, la agrupación ha dejado claro que lo mejor está por llegar.

Grace Chatto y los hermanos Jack y Luke Patterson han sorprendido a sus fans con el anuncio de la gran noticia. Y es que, ya está disponible en todas y cada una de las plataformas de streaming su nuevo sencillo, Don’t Leave Me Lonely. Una apuesta musical que llega de la mano de Elley Duhé y que está causando furor en redes sociales.

The new song is out ❤️‍🔥 Don’t Leave Me Lonely , w the angel, Elley Duhé (PS don’t try this at home!!) Listen here: https://t.co/kEh1j1vbAE @elleyduhe ❤️‍🔥🎻 pic.twitter.com/r48vJ7dXo1 — Clean Bandit (@cleanbandit) October 21, 2022

Asimismo, se trata de una fórmula de lo más acertada donde los artistas han fusionado a la perfección sus respectivos estilos musicales. Un tema de desamor con sonidos propios de la música electrónica con el que no volver a darle al play tras la primera escucha es una misión prácticamente imposible.

Eso sí, cabe señalar que, por ahora, tan solo está disponible el audio original de Don’t Leave Me Lonely. Pero, si nos trasladamos hasta las redes sociales de Clean Bandit podemos darnos cuenta de que el videoclip oficial del tema está más próximo a ver la luz de lo que pensamos. Una puesta en escena con la que prometen no dejar indiferente a nadie.

Este movimiento por parte de la banda británica ha desatado la emoción en sus fans, y no es para menos. Y es que, esto podría calificarse como el primer paso de la agrupación hacia su nueva era artística y lo que podría ser su nuevo proyecto discográfico. Un nuevo trabajo que tomaría el relevo de What is love?, publicado en el 2018.