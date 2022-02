Clean Bandit lo ha vuelto a hacer. El trío ganador de un premio grammy, ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. En esta ocasión, con el lanzamiento de su primera canción de este 2022. Una canción titulada ‘Everything but you’, en la que no han estado solos, sino que han protagonizado una colaboración muy especial.

‘Everything But you’ es una canción que el grupo ha publicado en colaboración con el productor y cantante sueco A7S, conocido por su éxito mundial ‘Breaking Me’. Y como era de esperar, ha tenido una gran acogida, tanto en plataformas como Spotify, así como en YouTube, y sin ni siquiera tener videoclip.

Esta nueva canción, supone entre otras cosas un regreso a las pistas de baile para Clean Bandit, y ya puede escucharse en todas las plataformas digitales. Tras su lanzamiento, está teniendo un éxito arrollador.

Our new single “Everything But You” is out TOMORROW. Who’s ready!? 💎💎💎 @a7sofficial. P.S… Spot the difference in the pics 👀https://t.co/1iOgYuhSjd pic.twitter.com/SslyBrXdL0

— Clean Bandit (@cleanbandit) February 17, 2022