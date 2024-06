Aterrizó en La 2 de Televisión Española como uno de los programas más prometedores de la temporada, y vaya si está cumpliendo su objetivo. Cifras y letras sigue conquistando al público, durante las noches de lunes a jueves, con su entretenida temática.

Un formato presentado por Aitor Albizua y que cuenta con la colaboración de expertos como Elena Herraiz y David Calle. Asimismo, el objetivo del show televisivo es superar una serie de pruebas, jugando con cifras y letras, y donde los concursantes luchan por llevarse el bote acumulado.

Recientemente, Cifras y letras ha acaparado el titular de numerosos medios de comunicación tras vivir un suceso completamente inesperado. Todo tuvo lugar cuando Herraiz daba paso a una prueba que consistía en sacar dos palabras de un conjunto de letras. «S, E, A, T, P, U, L, O, R, D. Las pistas son: enterrador e infiel», señaló la colaboradora.

Las letras no eran muy reveladoras, pero una de las concursantes intentó resolver la prueba. Por ello, y tras pensárselo un poco, dio su respuesta sin miramientos. «Sepultador y putero», dijo. Una respuesta con la que la divulgadora lingüística no pudo aguantarse la risa.

«No era putero la palabra que buscábamos, era adúltero», afirmó Elena Herraiz entre risas. Al percatarse de su metedura de pata, la concursante se tapó la cara. La mujer estaba muy avergonzada por su elección de palabras, pero fue esto lo que hizo viral al programa de TVE.

Las reacciones de los espectadores de Cifras y letras en redes sociales

Los seguidores del programa, siempre muy atentos a todo lo que sucede en el show televisivo, no han dudado en comentar lo sucedido en redes sociales. Muchas personas han compartido su diversión por este inesperado momento, dando lugar a numerosos memes. ¡Hacemos un breve repaso!

