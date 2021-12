Este lunes se conocía la noticia de la separación de uno de los matrimonios más consolidados del panorama televisivo nacional. Christian Gálvez y Almudena Cid, habrían decidido poner fin a su matrimonio, después de más de 11 años casados.

Se trata de una información que ha cogido a todos desprevenidos, debido a la imagen de pareja enamorada y a la complicidad, admiración y cariño que siempre han demostrado en público. No obstante, parece que ambos han decidido seguir caminos diferentes.

Según la información de la revista ‘¡Hola!’, el reconocido presentador y la ex gimnasta han decidido tomar caminos por separados. La misma publicación asegura además, que es una decisión que ambos tomaron hace semanas, concretamente en el mes de noviembre, pero que hasta ahora no había trascendido a los medios.

La misma publicación también descarta como causa “terceras personas”, zanjando esa especulación desde el primer momento. Asimismo, también señala que a pesar de la separación ambos mantienen una relación cordial y que el cariño después de tantos años, siempre va a seguir ahí.

Admirada por muchos, la pareja cuyo amor nació en las grabaciones del programa ‘Pasapalabra’, ha decidido no continuar su historia. Aunque de momento, tanto Christian Gálvez como Almudena Cid se mantienen en silencio.

Aunque su relación ha sido una de las más mediáticas de las nacidas en la pequeña pantalla, Christian Gálvez y Almudena Cid siempre han llevado su matrimonio con mucha discreción. Fue en el programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’, donde Almudena reveló cómo había empezado su relación: “Fui a concursar y me empezó a decir cosas como muy bonitas. Cuando cortamos me pidió que levantara la pierna y al siguiente día otra vez lo de la pierna», añadió la ex gimnasta en aquel momento.