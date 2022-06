Charlie Puth y Jungkook (BTS) estrenan ‘Left and Right’

Ya está aquí la colaboración más esperada. Este viernes 24 de junio ha visto la luz Left and Right, la colaboración de Charlie Puth y Jungkook, integrante de BTS. Una canción que como era de esperar, ya se ha convertido en un éxito en todas las plataformas digitales.

Los rumores sobre una posible colaboración entre ambos artistas comenzaron hace unas semanas, cuando Jungkook viajó a Nueva York, y fue visto al salir de un restaurante en el que también estaba Charlie Puth. Desde entonces, las especulaciones no han cesado y esta misma semana se confirmó la colaboración.

Left and Right es una canción donde los estilos de ambos artistas, aparentemente muy diferentes, se fusionan a la perfección. Una canción donde se mezclan los sonidos pop con toques mucho más electrónicos, y donde tanto Charlie Puth como Jungkook lucen sus espectaculares voces.

«Cuando escuches Left and Right, asegúrate de escuchar con auriculares para obtener el efecto completo. ¡Te hará cosquillas en el cerebro!!!!! Me encanta el tambor ughhhh carajo», escribió Charlie Puth en sus redes sociales tras el lanzamiento de la canción.

Por otra parte, Left and Right ha llegado acompañada de un videoclip espectacular, rodado en la ciudad de Nueva York y protagonizado por ambos artistas. Un videoclip que en tan solo cuatro horas desde su lanzamiento, ya cuenta con más de 4 millones de visualizaciones en YouTube.

Esta colaboración es la primera canción de Jungkook como artista en solitario desde que la semana pasada, los integrantes de BTS dejasen a sus fans con el corazón en un puño, tras anunciar que era momento de tomar caminos por separado. Una noticia tras la cual, poco a poco irán viendo la luz sus proyectos en solitario.