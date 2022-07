Chanel da nuevos detalles sobre cuándo verán la luz sus próximas canciones

La nueva música de Chanel cada vez está más cerca. Tras su paso por Eurovisión 2022, donde hizo historia con su SloMo, consiguiendo un merecido tercer puesto, la artista decidió tomarse unas merecidas semanas de descanso. No obstante, ya ha vuelto a la carga.

Durante su visita al programa de Radio Marca Que siga el baile, conducido por Sara Carbonero, Chanel anunció que ya tenía un total de ocho canciones grabadas, algo que volvió a confirmar este martes durante la rueda de prensa de la nueva edición de Benidorm Fest.

Cabe recordar que Chanel viajó unas semanas antes de Eurovisión 2022 a Miami y Los Ángeles. Allí, se reunió en el estudio de grabación con Leroy Sánchez, uno de los compositores de SloMo, y como ellos mismos compartieron a través de las redes, estuvieron trabajando en nueva música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chanel Terrero (@chanelterrero)

Por otro lado, a través de sus redes sociales, durante las últimas semanas Chanel ha vuelto a compartir vídeos en el estudio de grabación, esta vez en Madrid, así como una publicación de Instagram en la que confirma que su nueva música está cerca.

No obstante, la catalana ha pedido paciencia a sus fans. Chanel asegura que está trabajando muy duro para que las canciones que vayan viendo la luz, sean increíbles, como ella misma indica. Superar SloMo no es fácil, pero no hay duda de que una vez más la artista volverá a hacer historia, pues ha nacido una nueva estrella de la música en nuestro país.

«A los chanelistas y a todo el mundo, (les pido) paciencia y queredme, porque os prometo que estoy trabajando super fuerte y con un montón de amor para que lo que salga sea increíble», expresó durante la rueda de prensa de Benidorm Fest, antes de añadir que lleva semanas «encerrada en el estudio trabajando como una loca».