‘Mi casa es la tuya’ recibe hoy a una inesperada invitada

Mi casa es la tuya regresa esta noche a una de las artistas más conocidas del panorama musical español como invitada del programa. Bertín Osborne hará por primera vez una entrevista en la que conoceremos todos los detalles de su vida y aclarará los rumores que siempre le han rodeados.

La cantante contará su complicada infancia: «Nací en un barrio muy humilde que se llama Las Palmeras, con riesgo de exclusión social incluso». Recordará un tormentoso episodio en el que el padre de una amiga le llegó a apuntar con una pistola, algo que dejará al presentador completamente impactado.

«Fui con mi madre a comprar al súper y se da la vuelta y no me encuentra. Entonces se gira y estaba con las cajeras, subida a una silla, cantando por Antonio Molina», será uno de los grandes recuerdos que tenga India Martínez en su entrevista.

Unas revistas publicaron que India era la nueva novia de Sergio Ramos… ¿qué responderá ella?

🔵 El lunes a las 22 horas, en @telecincoes

La cantante desvelará que su nombre real no es India Martínez, dato que no todo el público conoce. «Jenifer Yésica no era comercial y le conté a mi productor que mis amigos me decían que parecía una india», explicará ante las cámaras.

En la charla también estará presente Ismael Vázquez, el desconocido novio de la cantante, un hombre que hasta ahora había estado en un discreto segundo plano. Su gran atractivo ha llamado la atención de las redes sociales, que le ha convertido en uno de los personajes más buscados de la red en varias ocasiones.

Además, estará presente uno de los amigos de la artista como es el cantante Antonio José, que saltó a la fama gracias a Eurojunior y a La Voz, donde triunfó cuando era solo un niño. Ahora es uno de los artistas del flamenco pop más conocidos de nuestro país.

📺 Un programa divertidísimo y lleno de sorpresas.

🔵 El lunes a las 22 horas, #MiCasaEsLaTuyas en @telecincoes

Los espectadores de Mi casa es la tuya podrán ver esta entrevista a partir de las 22:00 h en el prime time de Telecinco.