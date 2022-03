A lo largo de todos estos años, muchos son los rumores que han surgido respecto al estado de salud de Carmen Sevilla. La reconocida actriz está ingresada, desde hace 5 años, en una residencia de Aravaca. Es un lugar donde la están cuidado muchísimo y, sobre todo, está recibiendo muchísimo cariño.

Hace tan solo unos meses, Carmen Sevilla cumplió 90 años. Como suele ser habitual, las cámaras de ‘Europa Press’ lograron captar la imagen de Moncho Ferrer. El amigo de la artista no dudó un solo segundo en acudir a la residencia para estar un rato junto a ella y, además, entregarle un precioso ramo de flores.

Moncho acude cada semana a verla, al igual que ocurre con el hijo de Carmen Sevilla. No solamente se preocupa por su madre sino que, como debe ser, quiere lo mejor para ella. Ante las cámaras de ‘Europa Press’, Ferrer quiso sincerarse: “Todas las semanas viene (el hijo de la actriz) y yo también, desde hace cinco años. Se da la circunstancia de que Carmen era vecina mía”.

De la mano de Moncho Ferrer, una de las pocas personas que puede ver a Carmen Sevilla en la actualidad, y de las personas que han estado en su vida #LazosCarmenSevilla repasa su trayectoria. @lazosdsangreTVE Vuelve a verlo en 👉 https://t.co/R0xdoOdsR2 pic.twitter.com/cXeWonINRU — La 1 (@La1_tve) June 21, 2020

Por si fuera poco, añadió algo más: “Cuando estaba en casa, cada dos por tres me llamaba. Me he sentido muy feliz”. Además, consciente del privilegio que tiene de poder ser uno de los pocos que puede verla, quiso confirmar que Carmen le reconoció nada más verle: “Ella me recuerda, me reconoce, me coge la mano de una manera especial, responde con cariño. Yo la quiero mucho, son muchos años juntos”.

Una de las tantas preguntas que surgen desde que Carmen Sevilla fue ingresada en la residencia es de si recuerda todo lo que ha logrado en su trayectoria profesional. Moncho ha sido honesto: “Se supone que lo recuerda, no lo puedo responder. Se supone que sí, que tiene recuerdos. Hay que ser sinceros y no contar mentiras”.

De esta manera, dejaba claro lo siguiente: “Está delicada de salud y se le dan todos los recursos que son necesarios”. En este encuentro en un día tan señalado para Carmen Sevilla como es su cumpleaños, su gran amigo aseguró que se emocionó mucho: “Cuando le he dado las rosas ha cantado un trocito de ‘violetas imperiales’. Es auténtica”. Él es uno de los afortunados que pueden seguir visitándola, por la estrecha amistad que les une desde hace tantísimos años.