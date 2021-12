La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido hablar sobre cómo se sintió cuando su padre se suicidó. Una vez finalizada la guerra interna en la familia de las Campos, Carmen Borrego se ha sentido muy a gusto contando ciertas vivencias familiares y ha hablado sin tapujos sobre la muerte de su padre.

«Mi madre ha hablado de este tema con absoluta naturalidad. ¿Cómo va a decir mi madre que no hablemos de nuestro padre? Estaría loca. Cuando ella escribió el libro de sus memorias y hablo de ello no me gustó, creí que era innecesario, pero también entiendo que es parte de su vida», ha comentado la colaboradora en el programa de ‘Sálvame’.

«Yo tardé mucho en estar bien, en perdonar y entender a mi padre. Lo que pasa que nosotras, las tres en este caso, hicimos una piña y no nos dejábamos caer. En mi casa el tema de mi padre nunca fue tabú. Más tabú fue para la familia de mi padre que para nosotras. Terelu y yo somos muy distintas, gestionamos las cosas de manera muy diferente: ella no necesito ayuda, yo sí», explicó la colaboradora.

Tras la muerte de Verónica Forqué, Carmen Borrego ha hablado sin tapujos sobre el suicidio de su padre https://t.co/DSqwwzXk4t — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 20, 2021

Carmen Borrego aseguró que la muerte de su padre será un dolor que permanecerá en ella siempre: «a mí me ha costado mucho en mi vida, porque mi padre se fue cuando yo tenía 17 años. Lo superas. Con el tiempo aprendes a vivir con ello, aprendes a comprender, aunque la rabia no se te quita nunca».

«Al final lo aceptas y ves que una persona que hace eso es porque no está bien, al igual que hay personas que se mueren por una enfermedad, esto no deja de ser una enfermedad. Es un acto de mucha valentía hacia la muerte y de mucha cobardía hacia la vida», afirmó Carmen Borrego.