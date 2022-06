Carmen Borrego, preocupada por Ana María Aldón: “Necesita ayuda”

No es ningún secreto que la familia de Ortega Cano no está pasando por su mejor momento. El pasado lunes, el diestro entró en directo en Ya son las ocho para pedir tanto a su hija Gloria Camila como a Ana María Aldón, su mujer, que le dejaran tranquilo. Un gesto que el pasado martes comentaron en Sálvame y por el que Carmen Borrego quiso dar más detalles de lo que está sucediendo.

La hermana de Terelu Campos no dudó en sincerarse con sus compañeros de Sálvame respecto a cómo se encuentra Ana María Aldón. De esta manera, Carmen Borrego confirmó que la colaboradora de Viva la vida está enfrentándose a una situación verdaderamente delicada, y ha querido dejar constancia de ello en directo.

“He recibido una llamada y las cosas no están nada bien”, comenzó diciendo la tertuliana del programa de Telecinco. “Ana es una persona que ha estado en tratamiento, que lo ha pasado muy mal y que, poco a poco, ha ido saliendo a flote”, expresó. Además, añadió: “Todo lo que está pasando ahora le está llevando a un estado en el que se encuentra ahora”.

Ana María Aldón se pone en contacto con Carmen Borrego: “Están llegando a límites muy duros” #yoveosálvame https://t.co/7UzWl72APV — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 21, 2022

Por si fuera poco, Carmen Borrego quiso dar más detalles de la situación: “A mí me ha llamado una persona y me dice: ‘Te pido que llames a Ana María porque estoy muy preocupado’. Le pregunto que qué ha pasado, y esa persona me dice: ‘Después de ayer, cuando oye a su marido entrar en ‘Ya son las ocho’, ella se ha venido abajo. Está muy mal”.

Es entonces cuando Carmen decidió ponerse en contacto con Ana María Aldón, puesto que tienen buena relación: “No me lo coge y le mando un audio, diciéndole que necesito hablar con ella, que estoy preocupada. La vuelvo a llamar, me lo coge y me dice: ‘No puedo hablar’, y me cuelga”.

SOS de Ana María Aldón a Carmen Borrego. Se ha puesto a llorar desconsoladamente y dice que en su casa mandan más Marina (la asistenta) y Gloria Camila que ella. Vete corriendo de esa casa, Ana María. No mires atrás🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️#yoveosalvame pic.twitter.com/HxTkQuxQya — Señor del antifaz🔻🏳️🌈✵ (@MenervaPiquero) June 21, 2022

La colaboradora de Sálvame volvió a llamarla y es entonces cuando se da cuenta de que la exconcursante de Supervivientes 2020 “tenía una voz ahogada en el llanto”: “Le digo que no quiero que cuelgue. Si hace falta que vaya a su casa, voy, pero quiero saber qué le está pasando. Entonces ella empezó a sincerarse”.

La hija pequeña de María Teresa Campos confesó que Ana María Aldón le hizo saber algunos detalles sobre su día a día: “Tengo que pedir permiso para todo. En mi casa manda más Marina, la asistenta, que yo”, aseguró la diseñadora a Carmen. Ésta, por su parte, fue sincera ante la situación: “Está muy mal, pero ella no quiere separarse de su marido, quiere que le dé su sitio”.