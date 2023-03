Carmen Borrego estalla contra Kiko Matamoros: “Estoy hasta las mismísimas narices”

No es un dato desconocido para los espectadores de Sálvame que Belén Rodríguez mantiene una mala relación con la mayoría de sus colaboradores. Estos días ha vuelto a salir a la luz debido a su presencia en una reunión familiar de la familia Campos hace meses y se ha puesto a Carmen Borrego en el punto de mira.

Kiko Matamoros ha disparado el primer dardo envenenado. “Te has hinchado a aplaudir y a reír de los ataques de Kiko Hernández a Terelu y a su hija”, le ha recordado. “Mira, estoy hasta las mismísimas narices. Yo ya he pedido disculpas”, estallaba la colaboradora. “Vete a tomar viento. Tanto lo asumo que he pedido disculpas varias veces”, ha vuelto a recalcar. “Ya está bien de sacar el tema de mi hermana”, ha pedido la pequeña de las Campos. Terelu ha irrumpido en ese momento en la discusión para defenderla: “Si hemos permitido pasar página a todos, a Carmen Borrego también”.

Belén Esteban: “Tú tienes cojones con Belén Rodríguez pero con Kiko Hernández no los tienes” Carmen Borrego: “Mira, otra que se va a ir a tomar viento” #yoveosálvame pic.twitter.com/wB2cP4ruwp — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) March 28, 2023

A continuación, ha aclarado también el estado de su relación con Belén Rodríguez. “Sí le he tenido miedo por cómo se ha comportado conmigo”, ha confesado sin querer dar más detalles. Sin embargo, finalmente ha revelado un poco más. “Cuando decidió dejar de hablar conmigo, me puso en contra de todo el mundo”, ha señalado Borrego. Belén Esteban, quien sí mantiene su amistad con Belén Ro, la ha acusado de no ser justa y de echarle todas las culpas a su amiga.

“No he desaparecido de su vida”, ha querido matizar. “No voy a consentir que me haga responsable de algo que no he hecho”, ha aclarado refiriéndose a las acusaciones que decían que había sido ella la que había desaparecido de la vida de Belén Rodríguez. “Tú tienes cojones con ella, pero con este señor no”, ha afirmado Belén Esteban refiriéndose a Kiko Hernández. El colaborador es conocido por ser quién tiene abierta la mayor guerra contra Belén Rodríguez.

Por último, la pequeña de las Campos ha revelado el motivo por el que terminó de alejarse de Belén Rodríguez y por el cual afirma tenerle miedo. “Un día estábamos perfectamente, y de repente me llama y me deja impactada”, ha comenzado explicando. “Ella iba a ir a un programa de televisión que no era en esta cadena y al final no, y me hace responsable. Me llama a mí, me insulta y me dice que me voy a cagar”, ha recordado Carmen sobre la amenaza que recibió por parte de la que fuera su amiga.