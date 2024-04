Carmen Borrego: ¿cuánto ha adelgazado tras su paso por ‘Supervivientes 2024’?

Carmen Borrego ha dado mucho de qué hablar durante los últimos programas de Supervivientes 2024, de eso no cabe duda. La colaboradora televisiva se ha visto obligada a abandonar su paso por Honduras tras una serie de revisiones y recomendaciones del equipo médico.

El final de una aventura que apenas había alcanzado el mes para ella. Ahora, y tras abandonar la playa, la participante ha tenido volver a la civilización y recuperar sus hábitos perdidos. Abrir la maleta con sus pertenencias, bañarse con agua dulce, comer todo tipo de comida, ir al baño y disfrutar de su intimidad. Una serie de situaciones y cosas simples a nuestros ojos, pero que se han convertido en el bien más preciado de los supervivientes.

Eso sí, antes de poner rumbo a España, Carmen Borrego ha tenido que ponerse frente a un espejo. El cambio físico que sufren los participantes del programa es completamente notorio, pues las condiciones alimenticias a las que se someten generan cambios en ellos. Por ello, en el concurso es tradición grabar el primer encuentro de las celebridades con el espejo.

La hija de María Teresa Campos no iba a ser menos, por lo que el equipo del programa de Mediaset España ha grabado cómo ha sido su reacción. «Por favor, si parece que llevo siete meses sin verme la cara. Ni me reconozco», comentó completamente asombrada por su cambio. «Estoy súper morena. Perder he perdido, mira cómo me queda el bañador. ¿Cuánto habré perdido? Cabe otra Carmen aquí», se preguntó.

¿Cuántos kilos ha perdido Carmen Borrego tras su paso por el concurso?

La primera vez de la tertuliana frente al espejo ha sido revelada en la última hora de Supervivientes. Pero, lo que no ha querido desvelarse ha sido la cifra exacta de kilos que ha perdido Borrego. Esta situación está despertando bastante desconcierto entre los seguidores del formato, pues era algo típico que se informaba en cada edición.

De hecho, hasta la fecha, ya han regresado varios concursantes de Honduras. Pero, el equipo del programa no ha desvelado públicamente cuánto han perdido desde su estancia en la isla. Sea cuál sea el número, lo que está claro es que la hermana de Terelu Campos ha bajado de peso.

La concursante descubre el divorcio de su hijo en directo

Durante la emisión en directo de Supervivientes: Conexión Honduras la ya ex superviviente fue conocedora de la noticia que ha acaparado los titulares de numerosos medios de comunicación: su hijo José María se ha separado de su mujer, Paola.

«¿Esto es verdad?», preguntaba Borrego al leer la noticia. «No me lo puedo creer», añadía. «Cuando vine estaban muy bien. Todo estaba correcto. Pensé que José María era y había sido muy feliz. No sé qué ha ocurrido. Para mí es una noticia devastadora y muy mala», comentó desconcertada.