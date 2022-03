Carmen Borrego ha sido acusada de incurrir en una «ilegalidad» durante el concierto dedicado a Rocío Jurado. La colaboradora acudió al homenaje de la más grande.

La hija de María Teresa Campos fue una de las asistentes al concierto para Rocío Jurado en el Wizink Center de Madrid. Esta cita tuvo lugar el pasado 8 de marzo y ‘Sálvame’ observó muy de cerca todo lo que ocurría. De hecho, Kiko Hernández acusó a la colaboradora de cometer dos infracciones sobre las normas del recinto.

La primera de las faltas que cometió Carmen Borrego fue la de dejar basura bajo su asiento, y la segunda de ellas fue la de fumar dentro del recinto. La malagueña ha respondido a estas acusaciones de forma muy contundente. «No me considero una cerda para nada, yo esto no lo hago nunca», decía la colaboradora respondiendo a Jorge Javier Vázquez.

Carmen Borrego, tras ver unas imágenes suyas en el concierto homenaje a Rocío Jurado: “Soy responsable y me duele ver eso» https://t.co/HMwviOfOyH — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 10, 2022

Además, explicó por qué hay imágenes de papeles y envoltorios bajo su silla. «Me levanté dos veces y no había papeleras, no llevaba una bolsa. Pero no había ni una sola papelera. Ese es mi sitio… o no», comentó la hija de María Teresa Campos. «Yo soy responsable de eso, pero los señores de la organización que pongan papeleras», explicaba la hermana de Terelu Campos.

Kiko Hernández, ante estas palabras, acusó a su compañera de “jugar con el trabajo” de los trabajadores de seguridad del recinto. «Hay algo que has hecho que a mí no me ha hecho gracia. Has jugado con la seguridad de la gente que trabaja en el recinto. Tenemos las imágenes, pero no vamos a emitirlas», comentó el madrileño.

«Cometió una ilegalidad dentro del recinto, delante de todos los presentes se fumó un puro como de aquí a Lima», decía el colaborador. Sin embargo, Carmen Borrego matizó sus palabras. «Dentro del recinto, no, no es verdad. No estaba yo sola, pedí permiso y me dijeron dónde podía fumarme el puro», aseguraba la malagueña.