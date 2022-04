El cantautor y actor colombiano Carlos Alberto Vives Restrepo, mundialmente conocido como Carlos Vives, nos ha sorprendido en las últimas horas con el estreno de un nuevo tema, ‘Solo’, que formará parte de su próximo álbum, ‘Cumbiana II’.

Para entender de mejor manera, lo que nos trae el artista en este nuestro trabajo, el propio músico ha contado que se puede esperar de ‘Solo’: “Este tema es una tusa, como llaman en Colombia al despecho, pero también fue un experimento con las gaitas y el sonido típico de la Sierra Nevada. Con esta canción, como lo que pueden esperar del álbum, es un viaje por diferentes géneros en los que se conecta nuestra cultura».

Producido por Andrés Leal y Martín Velilla, este tema nos cuenta una versión del desamor tras una ruptura. Bajo la producción del videoclip, el colombiano cuenta con el trabajo de Sergio Rodríguez y Carlos Andrés Valencia, de Mestiza Films. Este se grabó en Colombia, concretamente en La ciénaga de Sevillano, al norte del país.

Esta viene después del estreno de ‘Baloncito viejo’, el tema que estrenó el pasado mes junto al artista, Camilo. Un tema que contó con la producción del propio Carlos Vives, además de Andrés Leal, Martín Velilla. En este proyecto, ambos artistas quieren expresar la metáfora que representa el amor a través del fútbol. Por ello, utilizan ese “baloncito viejo”, como símbolo del amor y la responsabilidad que tiene quien lo juega para hacerlo de forma responsable y no perjudicar al contrario/pareja: “Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, por dónde vienes te vas / Si vas a tirarme lejos, como un baloncito viejo / Entonces no juego más”.

Este se grabó en la ciudad de Miami, trata de un viaje en el tiempo, en el que se cuenta la historia de un club del siglo XIX. De la misma manera, el videoclip está inspirado en la estética propia, tanto vestuario como escenografía, representado de forma fiel la temática del tema.