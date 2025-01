Carlos Rodríguez, eliminado de ‘Cifras y letras’ tras 28 programas: ¿cuánto dinero se ha llevado?

Cifras y letras sigue siendo la gran sorpresa de las noches en La 2, ya que ha conseguido ser el único espacio que crece en la franja horario del conocido como acces prime time (la que va desde las 21:30 h y hasta las 23 h) desde que El Hormiguero y La Revuelta se llevan la mayor parte de la audiencia. Mientras El intermedio y First Dates han sufrido una sangría de espectadores, y Telecinco sigue sin encontrar la fórmula para acercarse a La 1 y Antena, el concurso cada vez está más cerca de las grandes cadenas. Uno de los culpables de su reciente subida es Carlos Rodríguez, concursante de récord que se han mantenido durante 28 programas imbatido, lo que ha llevado a ser el actual hombre de récord del espacio que presenta Aitor Albizua cada noche.

Hasta el pasado mes de diciembre el récord de permanencia lo tenía Álvaro Gamboa, que con tan sólo 19 años había conseguido ganarse al público gracias a su naturalidad y a su dominio de las pruebas, especialmente en las de números, donde contaba con la ventaja de ser estudiante de la carrera de Matemáticas. El madrileño acumuló 15 victorias consecutivas, pero su récord ha sido pulverizado por el sevillano, que se ha despedido tras 28, dejando el listón muy alto.

¿Cuánto dinero ha ganado Carlos Rodríguez en Cifras y letras?

Aunque con tristeza, el sevillano no se va con las manos vacías, ya que en estos programas ha conseguido acumular un total de 23.600 euros. Se trata de una cantidad algo pequeña en comparación con los acumulados que otros concursantes han conseguido llevarse en espacios como Pasapalabra o Reacción en cadena. Hay que dejar claro que la complejidad de Cifras y letras impide que por ahora haya concursantes que hayan podido permanecer meses y meses en el programa, algo que sí que pasa con los que se atreven en los de Antena 3 y Telecinco.

Rodríguez ha caído en el programa del miércoles 8 de enero ante Beltrán, un joven madrileño que ha conseguido remontar en el último momento debido a que siempre ha ido por detrás en el marcador. «Has sido un concursante de récord, y tienes que estar muy orgulloso de tu paso por Cifras y letras, y me habría gustado tener un profesor como tú», así le ha despedido Aitor Albizua, presentador del espacio.

Carlos no ha perdido la oportunidad de mandar también un mensaje de agradecimiento tras su derrota: «Si me permites 30 segundos, decir que no pasa nada, algún día tenía que llegar. Estoy feliz de todo lo que he vivido aquí, y de haber perdido con un tío que era muy bueno».

Beltrán, el ganador que repetirá en la noche del jueves 9 de enero en el programa, no ha podido llevarse el bote, que ya acumula más de 93.000 euros. También ahí se notan las diferencias con otros concursos, que tienen botes mucho mayores al del espacio cultural de La 2.

La audiencia que está consiguiendo ‘Cifras y letras’

Desde el pasado mes de septiembre la atención está centrada en la interesante guerra por la audiencia que están viviendo La Revuelta y El Hormiguero, pero el espacio de la segunda cadena de TVE se está reivindicando.

Mientras First Dates, El intermedio y las diferentes propuestas que ha probado Telecinco en estos meses han notado una gran bajada y ninguna ha conseguido pasar del 10 % (Telecinco lo ha conseguido en momento puntuales gracias a la galas de GH y a Bárbara Rey), La 2 es la sorpresa.

El concurso ya ha conseguido en varias ocasiones pasar del 5 % de cuota, acercándose cada vez más a los espacios de Cuatro y laSexta, que están viviendo días complicados. Sin ir más lejos, en la noche del miércoles 8 de enero estuvo a sólo un punto de las segunda cadena Atresmedia y de la principal de Mediaset. Así quedaron las audiencias en la franja del acces prime time: