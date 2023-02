Carlos Rivera publica unos acústicos antes del estreno de su nuevo álbum

Este jueves 16 de febrero verá la luz Sincerándome, el nuevo disco de Carlos Rivera. El artista mexicano lleva muchos meses preparando su nuevo trabajo discográfico y por fin, está a punto de ver la luz. Un disco del que ya se conocen varias canciones, la última de ellas, el single que da nombre al álbum.

Sincerándome será el sexto álbum de estudio de Carlos Rivera. Un disco que llega 5 años después que el anterior, Guerra, publicado en el año 2018. Sin embargo, en el año 2021 publicó Leyendas, donde cantó a dúo con algunos de sus artistas favoritos, y en 2020 el EP Si fuera mía, donde realizó un homenaje a las canciones que han marcado su vida.

Ahora que está a punto de terminar la cuenta atrás para escuchar su nuevo disco, el artista mexicano ha querido sorprender a sus fans con la publicación de varias de las canciones de su nuevo álbum en formato acústico, a través de una serie de vídeos publicados en Youtube.

Ya está disponible Digan lo que digan (Versión Acústica) en YouTube. Parte de nuestro nuevo álbum #Sincerándome que se estrena este jueves 16/02. ¿Ya lo viste? Aquí te lo dejo…https://t.co/32bOUGwpCx — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) February 12, 2023

Te soñé, Digan lo que digan y Eres Tú Mamá han sido las tres canciones escogidas para compartir en formato acústico. Un formato muy especial que como era de esperar, ha tenido una gran acogida en YouTube, mientras que sus fans esperan ansiosos a poder escuchar las nuevas canciones de su disco.

Fue el pasado mes de julio cuando Carlos Rivera se unió a Carlos Vives para cantar juntos Te soñé. Y ahora sorprende a sus fans al lanzar la versión en acústico de esta canción. Una versión muy emotiva, con la que el artista mexicano vuelve a presumir de voz.

“Es una canción que nació desde el dolor, pero que mientras la escribía se fue transformado en una canción de amor, un amor que triunfa a pesar de todo y de todos», dijo el artista mexicano sobre Digan lo que digan, que lanzó el pasado mes de septiembre.

En cuanto a Eres tú mamá, el artista expresó que: “Le he podido demostrar que no hay imposibles, no había referencias artísticas donde crecí, mi mamá es como si le dijera que quería ser astronauta, así de lejano era para nosotros. Mis sueños siempre fueron muy grandes, me puse a navegar y ni siquiera imaginaba hasta dónde iba a llegar”.