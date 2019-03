Carlos Lozano y Mónica Hoyos, ¿nuevos fichajes de ‘Supervivientes 2019’?

Estos son los nombres que resuenan con fuerza para participar en la siguiente edición

Todavía estamos comentando sin parar ‘GH Dúo’ y ya tenemos ganas de ver el otro reality estrella de Telecinco. No podía ser otro que ‘Supervivientes’.

Se está especulando mucho en las redes sociales sobre quiénes podrían ser los próximos en saltar del helicóptero. Pero lo cierto es que la productora del programa ya está dando los primeros datos.

De momento, se ha confirmado que Dakota, la concursante más polémica de ‘Hermano mayor’, viajará a Honduras. También la colaboradora de ‘Sálvame’, Chelo García- Cortés se trasladará a Cayos Cochinos.

Además, según hemos podido saber, Colate (el ex de Paulina Rubio) también formará parte de la aventura, al igual que Fresita (ex concursante de Gran Hermano), Cristina (actual pareja de Kiko Matamoros) y Omar Montes, el ex de Isa Pantoja que tanto nos ha dado de qué hablar desde ‘GH VIP’.

Pero los rumores que más nos han sorprendido son los que apuntan a que Carlos Lozano y Mónica Hoyos serán nuevamente parte de un reality de la cadena.

Monica Hoyos concursante de supervivientes, Telecinco quiere matarme #Supervivientes2019 — GHDUO YLENIA 27050 (@loca_ojo) 13 de marzo de 2019

Nada más que decir tras el anuncio de que Carlos Lozano y Mónica Hoyos van a estar en Supervivientes#GHDUO13M #Supervivientes2019 pic.twitter.com/8C0jEDC8k9 — Hemi💫 (@Paula_Cortiz) 13 de marzo de 2019

Recientemente hemos podido ver a Mónica Hoyos en ‘GH VIP’; su concurso se basó en el enfrentamiento que tuvo con Miriam Saavedra. Las dos forman parte de la lista de ‘ex de Carlos Lozano’ y no dejaron de lanzarse pullitas durante todo el programa. La historia había acabado (de momento), con Miriam como ganadora de la edición.

Y decimos de momento, por que al parecer, si la ex pareja entra a formar parte de la nueva edición de ‘Supervivientes’, Saavedra estará comentando la jugada desde el plató. Podría ser todo un espectáculo volver a ver a este triángulo amoroso dando caña en televisión.

No nos queremos perder esta edición por nada del mundo: otros nombres que resuenan con fuerza como candidatos a viajar a la isla son el de Ivonne Reyes, las Azúcar Moreno o Violeta Mangriñán, de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Poco a poco iremos completando la lista definitiva de famosos que cruzarán el charco para disputarse el premio.