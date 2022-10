Carlos Higes, representante de España en ‘Eurovisión Junior 2022’

Hace tan solo unos días, RTVE anunció que estaba a punto de desvelar el nombre de nuestro representante en Eurovisión Junior 2022. Lejos de que todo quede ahí, confirmaron que resolverían el misterio durante la emisión de MasterChef Celebrity, el pasado lunes 3 de octubre. Finalmente, sabemos que Carlos Higes será quien pondrá rumbo a Armenia.

Con tan solo 11 años, el artista va a cumplir un nuevo sueño como es el de representar a España en Eurovisión Junior 2022. En todo momento ha confesado que Armenia es su país favorito, y lo pudimos comprobar durante su participación en La Voz Kids, en el equipo de Aitana. Y es que el valenciano quiso interpretar un tema en armenio, algo que le convirtió en finalista del talent.

En su entrevista con Marc Calderó, Carlos Higes reconoció que estaba realmente feliz con esta oportunidad: “Estoy muy emocionado porque es muy difícil que, entre un enorme número de niños, me hayan escogido a mí. Al principio, cuando me llamaron y me lo dijeron, flipé”, reconoció el valenciano.

Carlos Higes: “No me lo creía. Me pellizqué para ver si era real. Estoy en una burbuja”. Mira quién es el representante de España en Eurovisión Junior 2022.https://t.co/20YvYAVZeZ — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) October 3, 2022

“No me lo esperaba. De estar hace muchos años viendo Eurovisión, a estar dentro del certamen… Lloré por la emoción junto a mi madre. Y, cuando me fui a la cama a dormir, me pellizcaba”, reconoció el representante de España en Eurovisión Junior 2022 al periodista Marc Calderó.

Carlos Higes ya forma parte de la historia del certamen musical que, este año, se celebrará el 11 de diciembre en Armenia. El joven ha sido elegido entre 95 candidatos, de entre 9 y 14 años. Ahora el siguiente paso será escoger el tema con el que actuará, que se elegirá entre las 247 propuestas que han recibido.

Es importante tener en cuenta que, durante el mes de octubre, no solamente se grabará la canción sino también el vídeo musical. Acto seguido, se empezará a trabajar en la puesta en escena que se llevará a Ereván, para conseguir brillar con luz propia el próximo 11 de diciembre. ¡Qué gran acierto ha sido la elección de Carlos Higes para este certamen!