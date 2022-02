Carla Barber está viviendo una de las etapas más felices de su vida. La prestigiosa doctora anunció su embarazo a comienzos de este mismo año, y desde entonces suele compartir con sus seguidores algunos avances del embarazo.

De hecho, esta misma semana ha compartido un post muy especial. Carla Barber ha publicado una imagen en el hospital, en la que aparece muy emocionada, pues a su lado en un monitor aparece una ecografía de su hijo.

«Atentos a mi cara en cuanto he visto a mi pequeño B», ha escrito la doctora. Una imagen que como era de esperar, se ha llenado de comentarios de sus seguidores, deseándole lo mejor en esta etapa del embarazo, cuando se cumplen casi 7 meses desde que se quedó embarazada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dr. Carla Barber – Antiaging (@dr.carlabarber)

Esta imagen llega después de que, a mediados de este mes, Carla Barber publicase en su cuenta de Instagram una imagen de su casi inexistente barriga de siete meses de gestación. Una imagen que desató comentarios de todo tipo, pues había mensajes de alegría, pero también de estupefacción por lo poco que se le notaba el embarazo.

«Madre mía, si así estoy yo después de comer», «Esa tripita la tengo yo cuando me tomo dos Coca Colas», o «¿Cómo es posible tan poca barriga? Es un misterio, en serio. Yo a los 3 meses ya la tenía así», son algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores en Instagram.

No obstante, Carla Barber no ha dado ninguna importancia a estos comentarios, pues se encuentra sin duda en la etapa más feliz de su vida y no va a dejar que nada ni nadie le estropee este momento tan especial que está viviendo.