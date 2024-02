Poco a poco, y gracias a su característica esencia, Saiko ha logrado hacerse un hueco en el corazón de miles de personas. Durante los últimos meses, el artista ha logrado alzar su nombre cada vez más en la industria musical, convirtiéndose en todo un referente para los jóvenes.

Pero, recientemente, el cantante ha sido noticia en numerosos medios de comunicación por su inesperado gesto. Pues, tal y como compartió en sus redes sociales, se ha unido a la huelga de tractores organizada por el sector primario en Granada. Un movimiento con el que ha querido expresar su apoyo y solidaridad frente a la crisis que atraviesa la agricultura en nuestro país.

Ma pillao el atasco y me he acabao uniendo a los agricultores🚜🚜 pic.twitter.com/SACUAWJj0h — SAIKO (@saikobeibe) February 6, 2024

Sorprendiendo a sus seguidores, Saiko explicó que se había encontrado con un atasco generado por la huelga. Pero, lejos de quedarse de brazos cruzados, se sumó a la manifestación a bordo de un tractor. Un gesto que le nació y con el que quiso mostrar su claro respaldo a los agricultores. Todo ello sumado a su preocupación por la situación actual del sector primario.

«Ma pillao el atasco y me he acabao uniendo a los agricultores», escribió en su cuenta oficial de X (anteriormente conocido como Twitter). Como era previsible, sus fans en redes sociales no tardaron en reaccionar. «Honor», ha sido la palabra que más se ha repetido en los comentarios de la publicación. «Un día saca una canción mundial y al otro está conduciendo un tractor, te quiero saiko», le escribía otro usuario.

De esta manera, a nadie le ha pasado desapercibido el hecho de que Saiko ha utilizado su altavoz como persona pública para concienciar a la gente de temas tan importantes como este. Un gesto con el que ha dejado de lado, de forma temporal, su faceta de estrella de la música urbana para expresar su apoyo al sector como un español más.

Saiko y Lola Índigo triunfan con su nueva colaboración musical

En el ámbito musical Saiko sigue continuando con la estela de éxitos que lo acompañó el pasado 2023. Hace tan solo unos días el artista sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nueva colaboración musical. Una apuesta donde no dudó en unir fuerzas con una de sus grandes compañeras de profesión.

Junto a Lola Índigo, el granadino lanzó al mundo el sencillo UNA BACHATA. El tema, como no podía ser de otra manera, se ha convertido en todo un hit en las plataformas de streaming. De hecho, se han posicionado como una de las tendencias musicales más vistas en YouTube gracias al videoclip oficial.