Una nueva gala de ‘Secret Story’ llegó a nuestras vidas el pasado jueves 23 de septiembre. Uno de los tantos vídeos que se pudieron visualizar en el programa tenía como protagonista a Canales Rivera. Los concursantes, en mitad de una fiesta, debían elegir a un compañero al que no dudarían en quitar el pijama.

Cynthia Martínez dejó claro que no se lo quitaría al diestro puesto que ya lo había hecho en el pasado cuando fueron amantes. Lo que la joven no esperaba es que Canales Rivera respondiera de una manera tan sumamente inesperada y atrevida: “Yo sí que te lo quitaría, porque nos han quedado algunas cositas por hacer”.

Después de esta peculiar y comentada escena, muchos son los que se han preguntado qué ha sido de Isabel, la que hasta el momento era pareja del torero. Y decimos hasta el momento porque se ha confirmado que dejaron la relación sentimental tan solo un par de semanas antes de que comenzara ‘Secret Story’.

José, sobre Canales y su novia: «Ya no están juntos desde hace dos semanas antes de entrar al concurso» ¿Cómo os habéis quedado? 🔁 FLIPANDO

❤️ No es para tanto#SecretGala2 pic.twitter.com/PD9uMg26iN — Secret Story España (@SecretStory_es) September 23, 2021

José Mora, defensor del colaborador de ‘Sálvame’, desveló el pasado jueves que Isabel estaba sufriendo mucho. Además, por si fuera poco, reconoció que los dos decidieron dejar su relación antes de que ‘Secret Story’ diera el pistoletazo de salida. Isabel fue la que dio el paso al enterarse de que Cynthia Martínez también iba a concursar en el reality.

“No es plato de buen gusto verle con una persona con la que te han puesto los cuernos”, aseguró José Mora. Terelu Campos, quien se encontraba en plató como colaboradora, tenía otra información que le había llegado por parte de Kike Calleja. Al parecer, el enfado de Isabel vendría por el hecho de que Canales Rivera le había ocultado que Cynthia Martínez participaría en ‘Secret Story’.

Pero según la tertuliana ese podría no haber sido el único motivo ya que el torero “estaba tonteando con muchas chicas por mensaje”, diciendo que eso era su “entretenimiento”. El propio concursante de ‘Secret Story’, en primera persona, reconoció que no estaba seguro si Isabel le esperaría fuera. Eso sí, no confirmó la ruptura como sí lo hizo su defensor desde el plató.