La artista chilena Cami es una de las promesas del panorama pop actual. ¡No es para menos! Y es que, desde su participación en el programa musical ‘La Voz Chile’, no ha dejado de cosechar éxitos. En esta ocasión, ha sorprendido con el lanzamiento de ‘Mía’, una de sus canciones más íntimas y transgresoras.

«Mía», cuenta con la producción del español Ismael Guijarro, que ha trabajado con artistas de reputado nombre como Alba Reche, Rozalén o Fredi Leis. Una íntima propuesta en la que despliega toda la sensibilidad y maestría que, desde su aparición en la escena, la ha caracterizado y que hoy la tienen como uno de los fenómenos musicales más importantes de Chile.

«Me vi, cuando nadie más me veía. Me vi, y me quise hacer mía», escribía la chilena dos días antes del lanzamiento del sencillo. «Sospecho que esta canción me va a partir el corazón», escribían sus fanáticos en el post de Instagram. Y no es de extrañar, ya que se abre en canal sobre un tema tan importante como es el amor propio.

La canción ha venido acompaña de un videoclip producido y dirigido por Nuno Gomes, que ha trabajo en la realización de videos de artistas como Daddy Yankee, Ozuna, Maluma y Ricky Martin. En él, podemos ver a una Cami devastada, con golpes y la ropa hecha jirones en mitad de lo que parece una ciudad fantasma.

La obra audiovisual está en modo «reversa», dando la sensación de transportarse en el pasado. «Gracias a todo el equipo detrás de esta maravilla, es un honor y un tremendo privilegio trabajar con gente tan talentosa. Gracias por permitirme crear libremente y desde el corazón», agradecía la exconcursante de ‘La Voz’.

«Es un tema muy íntimo que relata crudamente parte importante de mi vida y poder plasmarlo en canción para que todos ustedes la puedan escuchar es magia. Agradezco todos los días d mi vida poder canalizar a través de la música vivencias e historias», relataba.

Las reacciones no han tardado en llegar, y artistas como Mala Rodríguez le han mostrado todo su apoyo en esta nueva etapa de su vida, «Cami, tú eres tan especial», escribía la española.