BTS anuncia su nuevo documental para Disney+ y estos son los detalles

Los integrantes de BTS tiene un nuevo proyecto entre manos. A pesar de anunciar su separación indefinida para cumplir con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur, los artistas se han asociado con Disney+ para lanzar una docu-serie.

Ha sido la cuenta oficial de Disney+ la que ha desvelado que próximamente llegará a la plataforma una nueva docu-serie protagonizada por los integrantes de BTS. Y lo hará bajo el título: Monuments: Beyond The Star en la plataforma.

Por el momento, se desconoce cuándo llegará este proyecto a Disney+ y a los diferentes países donde se va a emitir. No obstante, todo apunta a que verá la luz muy pronto, y los fans del grupo surcoreano ya han comenzado su particular cuenta atrás.

It’s time for the second chapter.

Chart the incredible journey of pop icons BTS in the new docu-series BTS MONUMENTS: BEYOND THE STAR, an exclusive #DisneyPlusSG series coming soon. pic.twitter.com/zMPNjQ1mjD

— Disney+ Singapore (@DisneyPlusSG) November 30, 2022