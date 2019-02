BTS es acusado de plagio y esta ha sido la respuesta de su agencia

BTS es una de las bandas que más está dando que hablar en los últimos tiempos. El grupo coreano del momento no ha dejado de sorprendernos en ningún momento. Todos y cada uno de sus componentes han sabido dar en la tecla para marcar un antes y un después en la industria a nivel mundial.

Han conseguido, sin lugar a dudas, romper todo tipo de barreras. BTS ha llevado la cultura coreana a todo el mundo, y eso es sencillamente mágico. Pero no todo va a ser buenas noticias… Recientemente han recibido una dura acusación de plagio. ¡Lo que lees!

Han venido dadas por un conocido fotógrafo francés llamado Bernard Faucon. Todo viene dado por una supuesta infracción de derechos de autor. El artista afirmó que varias imágenes del álbum ‘The Most Beautiful Moment in Life’ (2016) así como algunos vídeos musicales como ‘Blood Sweat & Tears’ copiaban el fondo y, por supuesto, la estructura de proyectos de Bernard Faucon de la serie ‘Summer Camp’ (1978).

Por ese mismo motivo, BigHit Entertainment como empresa encargada de la banda coreana del momento ha querido responder a estas acusaciones de inmediato. No ha dejado pasar ni un solo segundo sin responder, de manera directa, al fotógrafo francés Bernard Faucon.

El comunicado decía lo siguiente: “Tras verificar los informes realizados hoy, hemos expresado nuestra opinión de que la afirmación de similitudes planteada por una galería en septiembre del año pasado no es válida”. Claros, concisos y, sobre todo, muy directos. ¡No cabe duda!

Bernard Faucon, además, les acusaba de que el álbum se inspirara también en el nombre de su proyecto ‘The Most Beautiful Day of My Youth’. Por ese mismo motivo, en agosto y septiembre de 2018, el fotógrafo exigió una disculpa y una compensación, a lo que BigHit Entertainment se negó en rotundo. Y ahora lo ha vuelto a hacer. Parece que la cuestión va para largo… ¡Veremos en qué acaba la cosa!