Bryan Adams anuncia las fechas de su gira de verano por España

Bryan Adams estará de gira por España este verano. El artista canadiense llevará su gira ‘So happy it hurts’ a varios escenarios de nuestro país el próximo mes de julio. Unos conciertos muy esperados por todos sus fans, muy emocionados con ver al músico de nuevo sobre el escenario.

En total, el artista ha anunciado cinco fechas de conciertos en España, todas concentradas en la tercera semana del mes de julio. De esta manera, sus fans podrán verle en directo en Vigo, Mallorca, Valencia e Illescas. Fechas que se han sumado a la ya previamente afirmada fecha en Chiclana de la Frontera, debido a que también actuará en el Concert Music Festival.

De esta forma, el artista canadiense regresará con su música a nuestro país, en cinco conciertos únicos, cuyas entradas ya están a la venta. Y que prometen ser unos shows inolvidables, a la altura de las expectativas de sus fans.

Newly added shows in Spain in July! Tickets on sale now! #BryanAdamsSoHappyItHurts Visit https://t.co/oqkkqSLmMu pic.twitter.com/70ttjkxk43

Bryan Adams es uno de los músicos de rock más icónicos del mundo y tampoco quiere perderse la oportunidad de formar parte de la quinta edición del Concert Music Festival 2022. Un festival que sigue confirmando artistas para su ya de por sí espectacular cartel.

Con esta actuación, el cantante trae a nuestro país su nueva y esperada gira So happy it hurts, en la que presentará las canciones de su decimoquinto álbum de estudio. Será un show que contará con toda su presencia y energía sobre el escenario.

14 de julio: Complejo deportivo Das travesas, Vigo17 de julio: Golf d’Andratx, Palma de Mallorca

19 de julio: Marina sur, Valencia

22 de julio: Espacio escénico cubierto, Illescas

23 de julio: Concert music festival, Chiclana de la Frontera

Tickets for the show at the @ENMAXCentre in Lethbridge, AB Nov. 8, are on sale now! Get yours now! https://t.co/SJTulg2KFV #SoHappyItHurts #concerts pic.twitter.com/4uoP7j3TO2

— Bryan Adams (@bryanadams) June 3, 2022