El pasado sábado 24 de febrero pudimos disfrutar de una nueva gala de Bailando con las estrellas en Telecinco. De esta manera, fuimos testigos de cómo Bruno Vila, concursante de Reacción en cadena, volvió a recibir malas puntuaciones por parte del jurado del programa. A pesar de todo, continúa en la lucha gracias a los votos que recibe de la mano de los espectadores, a través de la aplicación de Mitele.

A pesar de no ser un buen bailarín, lo cierto es que Bruno Vila se esfuerza semana tras semana para tratar de estar a la altura del resto de compañeros de Bailando con las estrellas. En la séptima gala, el gallego tuvo que enfrentarse a un quick step, con un tema verdaderamente excepcional como es On Top Of The World.

Poco después, los espectadores del programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza se vieron sorprendidos al ser testigos de uno de los momentos más tensos de la noche. Algo que tuvo lugar durante las valoraciones del baile de Bruno. El presentador comenzó a adelantar lo que estaba a punto de suceder: «Tienes a cinco personas que no están muy contentas de lo que se te ha calentado el pico esta semana».

El concursante de Reacción en cadena, a pesar de todo, se limitó a decir lo siguiente: «Lo que dije iba hacia los tres del medio», refiriéndose a Julia Gómez, Gorka Márquez y Blanca Li. Acto seguido, añadió: «Boris y Antonia Dell’Atte creo que se han portado conmigo». Estas palabras provocaron que gran parte del jurado reaccionase. Y de qué manera.

Un claro ejemplo lo encontramos en Julia, que fue la primera en hablar: «Sé que tu papel no es fácil y tiene mérito que te hayas animado a venir a un concurso de baile. También sé y me consta que trabajas duro, y eso está muy bien. Pero nuestro papel tampoco es fácil». Por si fuera poco, fue más allá: «¿Te crees que a mí me gusta ponerte un 3 o un 2? No. Pero no estamos en Reacción en cadena, donde están valorando tu capacidad intelectual y tu rapidez mental, lo que estamos valorando es el baile».

Boris Izaguirre también aprovechó la oportunidad para pronunciarse al respecto: «Antonia y yo también somos los tres del medio, porque el jurado es solo uno». Además, añadió: «Te voy a dar un consejo. Una cosa muy importante en el éxito es no creértelo. No te lo creas nunca, porque es verdad que el éxito a veces es mezquino y muy tramposo. Tendrías que entender que para nosotros no es fácil nuestro papel. Y luego sabemos, y tú lo sabes, que el voto popular te va a salvar».

A pesar de los comentarios de Bruno Vila, el jurado de Bailando con las estrellas trató de mostrarse lo más comprensivo posible. De esta forma, hicieron algún que otro comentario constructivo respecto a la actuación que hizo. Antonia Dell’Atte, por su parte, le pidió que dejara atrás el rencor cuando no le gustasen las valoraciones, algo en lo que Bruno estuvo de acuerdo: «Tienes razón, Antonia. A veces hay que medirse un poco más. Sales en caliente, te ponen la cámara…».

A la hora de las votaciones, Julia Gómez fue la primera en valorar, y lo hizo poniendo el primer 1 de la historia de Bailando con las estrellas. En total, Bruno Vila sumó 21 puntos. Fue entonces cuando el miembro de los Mozos de Arousa decidió hablar: «Madre mía. Voy a echar una primitiva con este número. Cuando me dijo Antonia que no tenía que moverme del rencor… Julia, yo creo que ese 1 nace del rencor, tengo que decírtelo». Para zanjar cualquier tipo de polémica, Gómez decidió dar un abrazo a Bruno. ¿Conseguirán salvar sus diferencias?