El pasado sábado 30 de marzo pudimos disfrutar de la semifinal de Bailando con las estrellas, el programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza que no está dejando indiferente a nadie. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Bruno Vila, que vivió una de las noches más complicadas desde que comenzó esta aventura.

El miembro de los Mozos de Arousa, equipo que participa en el programa Reacción en cadena presentado por Ion Aramendi recibió durísimas críticas por parte del jurado de Bailando con las estrellas. Una situación que se ha repetido a lo largo de todo el concurso pero que en la semifinal ha ido a más, puesto que íbamos a conocer el nombre de los cuatro finalistas.

Entre ellos, se encuentra Bruno Vila. Y todo, como ha ocurrido desde el principio, gracias al incondicional apoyo de la audiencia de Bailando con las estrellas. El próximo sábado, el gallego tratará de hacerse con la victoria, al igual que lo harán María Isabel, Athenea Pérez y Adrián Lastra. En esta semifinal, quedaron eliminados Jonan Wiergo y Mala Rodríguez.

A pesar de todo, no fue una noche fácil para Bruno Vila. Sobre todo por los jueces que, tirando de esa sinceridad extrema que tantísimo les caracteriza, decidieron dar un veredicto de lo más demoledor al joven concursante. Un claro ejemplo lo encontramos en las palabras que Julia Gómez Cora le dedicó:

«He visto que, en otros países, los finalistas y ganadores han hecho giras y han llenado estadios. Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y no creo que la gente quiera pagar por verte bailar», espetó Julia. Bruno Vila, como no podía ser de otra manera, respondió: «No sé si pagarían, pero al menos vendrían porque me votan».

Lejos de todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, otro miembro del jurado también quiso pronunciarse al respecto. Estamos hablando, cómo no, de Gorka Márquez: «Quería ser bueno. No te lo tomes como algo personal, porque es profesional, pero has ido el 95% de la canción fuera de la música, y en la semana 12».

De esta forma, fuimos testigos de cómo tanto Julia Gómez Cora como Gorka Márquez no dudaron un solo segundo en puntuar al gallego con un 1. Algo que, hasta el momento, no había ocurrido. Sin perder la sonrisa en ningún momento, Bruno reaccionó a esta situación: «En pedagogía se considera humillante dar menos de 3, pero esto es baile y no pedagogía».