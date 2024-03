Borjamina (Mozos de Arousa), contra ‘Bailando con las estrellas’ por Bruno: «No merece un trato tan injusto»

No es ningún secreto que los Mozos de Arousa están haciendo historia en la televisión. Desde que Borjamina, Raúl y Bruno decidieron participar en el concurso presentado por Ion Aramendi, sus vidas han cambiado para siempre. Tanto es así que están haciendo historia en Reacción en cadena al acumular más de un millón cuatrocientos mil euros de bote y, además, están teniendo grandes oportunidades.

Un claro ejemplo lo encontramos en Bruno Vila, que recibió una propuesta verdaderamente sorprendente como era la de concursar en Bailando con las estrellas. Semana tras semana, a pesar de no ser el mejor bailarín de entre sus compañeros, el gallego se ha esforzado al máximo para estar a la altura.

En todos los sentidos. Sobre todo por ese público que le vota, semana tras semana, convirtiéndose en uno de los mejor valorados por la audiencia. Esto ha hecho posible que el jurado y hasta sus propios compañeros empiecen a criticar el hecho de que si Bruno continúa en Bailando con las estrellas es por el voto del público y no porque sus actuaciones brillen con luz propia.

Bruno Vila se defiende de las críticas de sus compañeros: «Me parece injusto» 🪩 #BailandoConLasEstrellas11

🔵 https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/wMUiIModir — Bailando con las estrellas (@bailandoest) March 23, 2024

De hecho, en una de las últimas entregas del programa, Blanca Li hizo un comentario que no pasó desapercibido: «Es frustrante. Parece que lo que nosotros hacemos aquí valorando no sirve de nada». Julia Gómez Cora, por su parte, añadió algo más dirigiéndose directamente a Bruno Vila: «Dices que somos injustos, pero yo creo que lo que es injusto es que tú, en la gala 11, sigas aquí. Se han ido parejas que bailan mejor que tú».

Lejos de las críticas del jurado, el gallego también se sorprendió al ver cómo la gran mayoría de compañeros de Bailando con las estrellas le criticaban. Algo que no le sentó nada bien, como él mismo confesó: «Yo venía a pasármelo bien, y me parece injusto que me pongan en una situación que no me lo permita. Si me quieren echar, que me echen, pero que me dejen pasármelo bien».

Borjamina sale en defensa de su compañero Bruno Vila: «No es el que mejor baila, pero la gente quiere que siga»

Ante esta complicada situación, Borjamina ha querido dar la cara por su compañero en Reacción en cadena. De esta forma, el gallego no ha dudado un solo segundo en mostrarse de lo más contundente con Bailando con las estrellas: «No merece el trato tan injusto que está recibiendo», aseguró, en un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

«No es el que mejor baila, pero la gente quiere que siga. ¿Qué quieres que haga? Hasta me dio pena», reconoció Borjamina a sus seguidores de la mencionada red social. Y añadió: «Es que parece que molesta que Bruno siga en el concurso, yo reconozco que no es el que mejor baila, pero la gente quiere que continúe. ¿Qué culpa tiene él de eso? Parece que quieren que se desmoralice o incluso que abandone, yo ya digo que mi apoyo lo va a tener siempre».

Además, confesó que tiene cada vez más claro que no se está valorando ni el esfuerzo ni la evolución que ha tenido Bruno a lo largo de estas semanas. Lejos de que todo quede ahí, Borjamina criticó algo más: que en un directo se intentara «sacar información de sus desamores y de sus relaciones» cuando, en todo momento, Bruno dejó muy claro que no se sentía para nada cómodo hablando de ese tipo de cuestiones. Ahora, más que nunca, es más que evidente que el paso del gallego por Bailando con las estrellas continúa sin dejar indiferente a nadie.