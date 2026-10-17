Britney Spears recuerda su tormentosa relación con Justin Timberlake con una canción

Hay canciones que tardan en llegar, y lo de She´ll Never Be Me es directamente un viaje en el tiempo. Britney Spears ha rescatado este tema inédito que grabó para su tercer disco, Britney, allá por 2001, y lo ha hecho con un detalle que no ha pasado desapercibido para nadie: entre sus compositores aparece Justin Timberlake, que entonces era su novio. La artista lo estrenó el pasado viernes 9 de octubre sin hacer ruido, con un simple vídeo en su página de Facebook, y sirve como aperitivo de lo que está por venir. El 6 de noviembre sale a la venta la edición especial por el 25 aniversario de aquel álbum, que traerá cinco temas nunca publicados. Junto a este sencillo, llegarán Am I a Sinner, When I Say So, My Big Secret y la versión completa de Right Now (Taste the Victory), aquella canción que muchos recordarán del anuncio de Pepsi de 2002.

Es imposible escuchar ahora una canción firmada por los dos sin viajar a aquella época de los modelitos vaqueros a juego, alfombras rojas y portadas de revista. Britney y Justin se conocieron siendo unos críos en El Club de Mickey Mouse, empezaron a salir en 1999 y lo dejaron en marzo de 2002, cuando los dos estaban en lo más alto. La ruptura no fue precisamente discreta: poco después el exintegrante de *NSYNC lanzó Cry Me a River, con un videoclip cuya protagonista recordaba sospechosamente a ella. Más de dos décadas después, Britney puso su versión por escrito en sus memorias, The Woman in Me (2023), donde él no salió bien parado y en las que relató algunos de los momentos más duros de aquel noviazgo. Timberlake nunca ha querido entrar al trapo. Por eso, que su nombre vuelva a aparecer junto al de ella en unos créditos tiene algo de reencuentro inesperado, aunque sea solo musical.

Una joya guardada en un cajón

El tema lo firman Britney, Timberlake, Bradley Daymond y Alex Greggs, y lo produjeron estos dos últimos bajo el nombre de Riprock ‘n’ Alex G. ¿Por qué no entró en el disco? Según Greggs, en declaraciones a la prensa estadounidense, la respuesta es sencilla: «Había cosas mucho mejores».

Ella, de momento, no ha dicho ni una palabra sobre el lanzamiento, aunque a finales de septiembre ya había avisado en Facebook de que preparaba más sorpresas antes de la reedición.

Y conviene disfrutarlas, porque Britney sigue lejos de los escenarios: no publica un disco nuevo desde Glory (2016) y este mismo año aseguró que no volverá a actuar en Estados Unidos. Así que esta canción es lo más parecido a un regreso que vamos a tener. Y a muchos, sinceramente, nos vale.