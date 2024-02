Brigitte Nielsen confiesa en ‘El Hormiguero’ la opinión que tiene de España tras mudarse a Marbella

Brigitte Nielsen ha vuelto a los medios españoles después de décadas sin que el público general supiese de ella, dando una sorpresa a los espectadores de El Hormiguero al contar su nueva vida en España. Afincada en Marbella, disfruta de la vida con su quinto marido y con su hija pequeña, a la que tuvo con 54 años.

La actriz, modelo y cantante fue una de las caras más conocidas de los años 80, siendo protagonista de películas tan conocidas y exitosas como Cobra, Rocky IV, Superdetective en Hollywood II o Red Sonja, entre otras. Pero todo ese éxito se acabó tras su divorcio de Sylvester Stallone, que le acabó cerrando las puertas de Hollywood: «Fue muy difícil, me sorprendió mucho y me dolió también mucho. No lo entendía, pero soy vikinga y no me rindo, así que me fui a Europa».

Aquel desengaño le hizo regresas de Estados Unidos convertida en una estrella y continuar con su carrera como actriz y cantante, pero en una curiosa gira por circos. Además, se abrió paso en el mundo de los telefilmes y se convirtió en musa del cine de serie Z, pasando a la historia para millones de fans de este género.

“El Hormiguero es el único programa en España que se parece al de Oprah Winfrey”, Brigitte Nielsen #BrigitteEH pic.twitter.com/iVsZ6zuxsd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 6, 2024

Desde hace años vive alejada de los medios y de la prensa del corazón, por lo que para muchos ha sido una sorpresa su reaparición en un programa en España. El motivo no es otro que Brigitte Nielsen es ahora una de las muchas celebrities que han elegido Marbella para vivir de forma permanente.

«En primer lugar, tenéis el país más maravilloso con la gente más fantástica y la comida. En 7 meses en España he conocido a gente más maja que en Estados Unidos en muchos años. Es un país maravilloso», ha dicho entusiasmada a Motos.

Aunque todavía es pronto para poder dar una entrevista en nuestro idioma, asegura que está estudiando español y que ya entiende la mayoría de las conversaciones que tiene. Pese a que sabía bien lo que le contaba el presentador, sí que ha necesitado traducción de apoyo para las respuestas, que ha dado en inglés en la mayoría de las veces.

En la Costa del Sol vive con Mattia Dessi, su quinto marido, que es 15 años menor que ella. La pareja se conoció en el año 2004 en un hotel de la ciudad de Lugano, en Suiza. El flechazo surgió cuando se encontraba en un mal momento por su cuarto divorcio y uno de los camareros del restaurante al que iba habitualmente le quiso presentar a un chico.

Aunque se negó, lo cierto es que el amor surgió al momento «me sentí como una niña de 15 años, creía que me iba a caer de la silla». La diferencia de edad por aquel entonces era más evidente, él tenía 25 años y ella 40, por lo que confiesa que le dio «tres veces plantón, pero salimos a cenar un día y fue la noche más maravillosa de mi vida».

Dos años después se casaron y desde entonces forman una sólida pareja. Hace solo unos años culminaron su proyecto con el nacimiento de su única hija en común, algo que llegó cuando la actriz ya tenía 54 años. «Tuve que acudir a muchas pruebas e ir muchas veces al médico para que esta bella criatura naciese», ha explicado sobre su embarazo a una avanzada edad.

💬 “Soy mejor madre con 54 años que con 20”, Brigitte Nielsen #BrigitteEH pic.twitter.com/eRM8jGY9qv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 6, 2024

Por suerte todo salió perfectamente y ahora puede decir orgullosa que lo ha conseguido: «Yo nunca me rindo y mi marido y yo tenemos a esta hija milagro». La pequeña tiene ahora cuatro años y Brigitte se siente pletórica «porque con 20 años no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, tus prioridades son otras. Yo ahora mismo nunca dejaría a mi hija cuatro o cinco meses por un rodaje, lo haría de otra forma».

Todos los maridos de Brigitte Nielsen

Vida amorosa de la actriz ha sido una de las más ajetreadas de Hollywood y en estos momentos vive su quinto matrimonio con felicidad. Por su vida han pasado el músico danés Kasper Winding, que fue su primer matrimonio. Con Sylvester Stallone se casó en 1985, aunque dos años después se anunció su separación.

Más tarde llegaría el fotógrafo y explorar Sebastian Copeland, su tercer marido, y Raoul Meyer, con el que tuvo un duro divorcio. Finalmente, Mattia Dessi ha sido el último en ocupar su corazón.