Encontramos el vestido con el que Penélope Cruz deslumbró en ‘El Hormiguero’

La estrella española más conocida de Hollywood ha regresado a El Hormiguero con nuevo proyecto que se estrenará el próximo viernes 9 de febrero. Penélope Cruz ha deslumbrado con un vestido de Chanel en su entrevista con Pablo Motos.

Tal y como explicó, la película no habla solo de coches y de carreras -aunque los aficionados al motor encontrarán gran dosis de ellas-, también trata de la vida de las dos personas que había tras la icónica casa de automóviles. «Se basa en unos meses en la vida de Laura y Enzo Ferrari, se sabe más de él que de ella, pero su historia merece ser contada», ha explicado.

.@PenelopeCruzOfi nos cuenta la trama de “Ferrari”, su nueva película que se estrena este viernes #PenélopeCruzEH pic.twitter.com/yaAmcltWxd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 5, 2024

Laura Ferrari fue, además de la mujer del mítico Enzo Ferrari, una de las primeras inversoras y trabajadora de la fábrica en el área de contabilidad, aunque de ella poco se sabe. «Había muy poca documentación sobre ella, entonces llegué un mes antes para conocer a gente que me contara cosas sobre esta mujer, paraba a gente y preguntaba, pero no me gustaba lo que me transmitían, no veía compasión ante este personaje», ha contado la actriz.

Sobre su personaje, la describe como «una superviviente y en la empresa tampoco tenía un lugar… Algo se encendió en nosotros por darle una entidad a esta mujer que representa a tantas otras en la actualidad». Su vida fue una gran tragedia poco conocida y todavía hoy se conoce poco de ella, incluso en en Módena, ciudad en la que vivió.

El espectacular vestido de Penélope Cruz en El Hormiguero

La actriz no falló en su estilismo y en su visita al programa de Antena 3 volvió a confiar en Chanel, su marca fetiche desde hace años y de la que es imagen. La de Alcobendas comenzó una bonita amistad con el diseñador Karl Lagerfeld, lo que le unió a la marca como una de sus clientas más famosas y distinguidas, pero no fue hasta el año 2018 cuando dio el salto a ser embajadora.

Fue en aquel mes de julio cuando la casa francesa la eligió para ser imagen después de que antes lo hicieran otras grandes actrices como Keira Knightley, Kristen Stewart y Margot Robbie. Desde entonces, es complicado ver a la mujer de Javier Bardem luciendo otro tipo de prendas, siendo fiel a la que es su casa para eventos al público, presentaciones y todo tipo de entrevistas.

En su paso por la mesa de El Hormiguero, Penélope Cruz ha elegido un vestido de tweed de algodón centelleante de color blanco y algunos motivos multicolor y de manga abierta, todo un clásico con el que no podía fallar en una cita en la que millones de personas han estado vigilando su estilismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CHANEL (@chanelofficial)

Al contrario que otras muchas prendas, que son exclusivas solo para sus embajadoras y personajes públicos, está a la venta para el público, aunque no es apta para todos los bolsillos. En la web de la firma francesa aparece con un mareante precio de 9.950 euros, aunque habrá que desplazarse hasta una de sus boutiques para poder comprarlo.

Pertenece a la colección primavera – verano 2024 que la firma presentó a comienzos de año con un espectacular desfile.