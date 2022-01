Brenda ha protagonizado la primera línea de la vida de ‘Secret Story’. La concursante ha emocionado a Toñi Moreno y a todos los presentes en el plató con su valiente testimonio, al compartir con mucho dolor el drama de su vida.

A sus 40 años, la vida de Brenda no ha sido nada fácil. Una vida marcada por la enfermedad de su madre, los conflictos familiares y las dificultades para salir adelante. Un relato tras el cual, Toñi Moreno le ha dado las gracias por su generosidad y al abrir su corazón públicamente.

La concursante comenzó la línea de su vida revelando que siempre mantuvo una relación complicada con su madre, hasta que descubrió que “siempre tenía una copa de vino en la mano”. De esta forma, el alcoholismo de su madre hizo que tuviera enfrentamientos muy duros con ella.

Cuando llevaba un año sin hablar con su madre, Brenda recibió la llamada de que había fallecido mientras dormía #SecretNoche2 pic.twitter.com/qVFCA9CBEM — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 23, 2022

«Me escapé varias veces de casa, acabé en la comisaria… Con 19 años me fui de casa con lo puesto. Cuando llevaba un año sin hablarme con ellos, él me llamó y me dijo que mi madre había muerto. Murió durmiendo», dijo completamente desconsolada.

«La vida no me ha dado opción de pararme a pensar, todo ha sido correr y problemas. A mi madre le tuve rencor y odio durante mucho tiempo, cuando fui madre aún más. Pero con el tiempo he aprendido a amarla y a entender, sin estar ella, qué es lo que le pasaba», añadió la concursante.

.@brenpinyponblue nos ha abierto su corazón en la Línea Secreta de la Vida. Un ejemplo de superación y una gran luchadora ❤️ #SecretNoche2 pic.twitter.com/xHj0yVxDeE — Zeppelin (@ZeppelinTV) January 23, 2022

Brenda emocionó a todos con su confesión. Unas palabras tras las cuales, explicó que con el paso del tiempo, finalmente ha sabido perdonar a su madre y entender lo que le ocurría.

«Me he perdonado porque me he echado la culpa de no ser consciente del problema que había en casa, por no saber actuar pero sobre todo la he perdonado a ella. Me he dado cuenta a los 40 años, saber qué le pasaba a ella por la cabeza. Ella era diferente, un alma libre que no se sentía identificada con la vida que tenía», explicó la concursante de ‘Secret Story’.